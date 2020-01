Egy igazi bokszjelenségről beszélünk, amikor Ryan Garcia jut eszünkbe. Elképesztő statisztikájával hívja fel a figyelmet elsősorban magára: 19 győzelem, 16 kiütés, 0 vereség!

De nem csak a ringben sikeres az amerikai ökölvívó, hanem az instagrammon is, ahol 4 millió követővel rendelkezik.

Egyesek szerint ő a boksz jövője, mások szerint már most a legjobb. Jelenleg a nagypehelysúlyban tevékenykedik, hogy bebizonyítsa a világnak melyik állítás is igaz rá.

19-0, 16 KO's, 21 years old... ryan garcia is the truth