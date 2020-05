Jorge Masvidal 35 éves amerikai ketrecharcos büszkélkedhet a legyorsabb kiütéssel a UFC világában.

2019. július 6-án Ben Askren ellen mérkőzött a UFC 239 elnevezésű gálán. Az első menet 5. másodpercében már véget is ért az összecsapás, miután egy térdrugást követően Askren elterült.

A leggyorsabb kiütéseket mutatjuk az egyik legkeményebb küzdősportból.

Watch the full collection of the fastest finishes in UFC history. Jorge Masvidal's flying knee against Ben Askren at UFC 239 remains the fastest finish in th...