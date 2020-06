A leghíresebb magyar ketrecharcos, Borics Ádám üzent a Bellatornak.

Borics Ádám még tavaly nyáron hívta fel igazán magára a figyelmet, amikor egy repülő térdessel földre vitte Aaron Picót, majd ezt követően addig ütötte ellenfelét, míg a mérkőzésvezető le nem állította az összecsapást. Borics sem egyből a csúcson kezdte, pontosan egy kétezer lakosú községről, Sirokról indult, majd a siker érdekében úgy döntött, Amerikában fog készülni, így egy ideje már Floridában edz. Minden meccsre magával viszi a magyar zászlót, mert az a célja, hogy Magyarország felkerüljön a ketrecharc térképére.

Sport365.hu - "Ha a legjobb akarsz lenni, akkor a legjobbakkal kell edzened" Természetesen az elején mesélt a kezdetekről, nehézségekről. "Mindig is ezzel szerettem volna foglalkozni, nem volt egyszerű elérni a célom, hiszen egy kisebb településen Sirokon nőttem fel. A középiskolában a Thai Box szerelem volt első látásra számomra. Rögös volt ez az út is, hiszen általában az edzéseimnek kilenckor lett vége, és apámnak utána kellett értem jönnie.



Ádám legutóbbi mérkőzésén veszített a Darrion Caldwell elleni Bellator gálán. Ezt követően kicsit megrogyott a kiváló magyar harcos, de szerencsére összeszedte gondolatait, és újult erővel vág bele az előtte álló feladatokba. A koronavírus-járvány miatt most mindenkinek egy nehéz időszak köszöntött be az életbe, ez alól a magyar harcos sem kivétel. Nagyon reméli, hogy minél hamarabb újra ketrecbe léphet, hiszen ezért edz folyamatosan.

A 26 éves sportoló most a saját Facebook-oldalán írta meg, hogy készen áll egy mérkőzésre, és csak is a Bellator hívására vár, ahol pehely- vagy akár a könnyűsúlyban is hajlandó kiállni.

Borítókép: Facebook/Adam "The Kid" Borics