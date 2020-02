Mindössze 82 másodperc kellett Holyfield-nek az újabb győzelemhez.

A legendás cirkáló- és nehézsúlyú világbajnok Evander Holyfield 22 éves fia, a nagyváltósúlyú Evan Holyfield immáron lejátszotta harmadik profi mérkőzését is. A vasárnap hajnalban játszódó összecsapás Floridában zajlott.

Holyfield pedig hű maradt a nevéhez, és mindössze 82 másodperc alatt lerendezte a találkozót. Travis Nero-nak esélye sem volt, hiszen háromszoros padlózott.

Evan Holyfield ( son of Evander Holyfield) vs. Travis Nero on 8th February 2020