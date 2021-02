Kamaru Usman a UFC 258 főversenyén ismét bebizonyította, hogy ő a bolygó legjobb középsúlyúja.



A harcosnak nem volt könnyű dolga, ezúttal korábbi csapattársával Gilbert Burns-szel kellett szembenéznie. Ez ugyan nem a legideálisabb forgatókönyv, de Usman bebizonyította, a ketrecben nincs barátság. Miután túlélte a nehézkes indulást, a harmadik menetben bebizonyította, nincs nála jobb a kategóriában.

„Ez kemény volt” – mondta Usman miután megszerezte 13.győzelmét a divízióban.

„Nagyon-nagyon kemény volt. Mindenekelőtt az egész edzőtermi helyzet a távozásommal, nem vetheti alá azt, amit Gilbert Bruins tett ebben a szakágban. Együtt indultunk. Ma este megmutatta. De mondtam, hogy én vagyok az egyetemi srác, más a harcom IQ-ja.Egészen más vad vagyok, mint ő. Az elejétől a végéig egészen más vadember vagyok, és ezt ma este láthatta is.”





Kamaru Usman vs Gilbert Burns (Highlights) - UFC 258 KamaruUsman #Usman #UsmanVsBurns #GilbertBurns #UsmanVsBurnsHighlights #UFC258 #KamaruUsmanVsGilbertBurnsHighlights #UFC SUBSCRIBE TO ENTER INTO THE GIVEAW...



Intenzíven kezdődött a mérkőzés. Az első menetben Bruns hatalmas ütéseket mért egykori klubtársára, aki a kezdetben nem tudott mit kezdeni egykori klubtársával. Bár Burns megingatta a bajnokot és meg is fogta őt, nem tudta kivégezni, ezzel esélyt adott Usmannak, aki a továbbiakban élt is ezzel.

A második menetben már ő jött lendületbe, és óriási ütésekkel vette célba társa álkapcsát, aki többször is megingott. A harmadik menetben Usman feltette az i-re a pontot. Alig 20 másodperc telt el, amikor földre küldte ellenfelét, majd néhány jól célzott ütéssel végleg kivégezte Brunst. Amint a küzdelem véget ért Usman megölelte egykori társát, akinek könnyek folytak az arcán, mivel nem sikerült az első kisérlete arra, hogy UFC-bajnok legyen. Bár nem volt könnyű így befejezni, Usman tudta, mi volt a dolga szombat este.



„Amikor belépsz a ketrecembe, dolgoznunk kell. Bent nem vagyunk barátok. Egyáltalán nincsenek barátaim. Okkal vagyok a legjobb ezen a bolygón. Tiszteletben kell tartanod a ki*szott nevem” – mondta Usman a küzdelem után.



Újabb győzelmével Usman megerősítette helyét a trónon, de cseppet sem pihent, rögtön kitért következő potenciális ellenfelére is.



„Ezt a kis gengsztert Jézusnak hívjuk, azt gondolva, hogy jézus” – mondta Jorge Masvidalra célozva. "Megpróbáltam vele összehozni a harcot, de folyton kihátrált. Az egyetlen oka, hogy még nem csaptunk össze, az hogy a hatnapos felmondással volt mentsége. És még mindig járatja a száját… Kitalálod? Nincs kész."

Adok neked egy egész edzőtábornyi időt, de garantálom, hogy nem lesz ott az aláírásod a papíron, mert ezúttal szétrúgom a segged” – fejtette ki.

A gálát sokan várták. Többek között Borics Ádám is aki szinte együtt lélegzett a szereplőkkel, és szurkolt a jobbnak.

Borítókép: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Forrás: mmafighting.com