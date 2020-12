Ezer szállal kötődik a kick-boxhoz az év elején a TV2 Exatlon sport reality-jét is megjárt Mórádi Zsolt. Aktív pályafutását pár éve a sportág történetének legeredményesebb versenyzőjeként zárta. Azóta a világ különböző pontjairól hívják szemináriumokat tartani, a WAKO világszövetség sportolói bizottságának elnöke lett, bekerült a szervezet elnökségébe, és utazó nagykövete is a sportágnak. Miközben éppen egy új kezdeményezéssel próbálja a sportágat segíteni, szövődött egy ezeregyedik szál: a közelmúltban eljegyezte párját, akit szintén a kick-box révén ismert meg, lévén Barbara a Magyar Kick-box Szakszövetség titkárságvezetője – adta hírül az MKBSZ.



A sportban is rendre a csúcsra törő Mórádi Zsolt ezúttal is egy csúcson, Magyarország tetején, a Kékestetőn húzta szerelme ujjára a gyűrűt.

„Elhatároztuk magunkat egy életre, megtörtént az eljegyzés” – mesélte a boldog vőlegény. – „Az esküvőt szeretnénk jövőre megtartani, de pontos dátumot még nem jelöltünk ki, hiszen a jelenlegi covidos helyzetben egyelőre sok a bizonytalan tényező.”



Hiába vonult vissza 2018-ban a Halker-Király Team kiválósága, azóta is heti kétszer szigorúan lejárt csepeli klubjához, ahol volt csapattársaival edzett. Ezért aztán a koronavírusos időszak beköszöntével – ahogyan fogalmazott – a saját bőrén érezte, hogy a versenyek megszűnése miatt a versenyzőknek mennyire hiányzik a rendszer az életükből: nem tudnak lépésről lépésre tervezni, nemhogy egy világversenyig, de meg a következő megmérettetésig sem.

„Hihetetlen fegyelmezettséget követel a mostani szituáció a versenyzőktől” – jelentette ki Mórádi Zsolt, aki a világszövetség vezetőségének tagjaként és a sportolói bizottság elnökeként minden erejével azon munkálkodik, hogy motivációt adjon a versenyzőknek. Körvonalazódik is egy terv – árulta el.

„A nemzetközi kick-boxban formagyakorlatban március óta már számos online bajnokságot rendeztek meg. Mi most a bizottságban a bunyósoknak is szeretnénk létrehozni egy virtuális tornát. Egy olyan versenyrendszert kialakítani, ami nekik is kihívást és versenyzési lehetőséget jelent.”



Elképzeléseik szerint az indulókat – akárcsak a hagyományos viadalokon – párba sorsolják. A felek aztán az online térben egy időben árnyékküzdelmet folytatnak, a szakértő bírók pedig meghatározott szabályok szerint értékelik a sportolók mozgását.

„Most véglegesítjük, pontosan hogyan is működjön ez a szisztéma. Szeretném még az idén a WAKO elé vinni a kezdeményezést, és jó esélyt látok arra, hogy megkapjuk hozzá az elnökség támogatását. Amennyiben rábólintanak, akkor talán már jövő év elején lebonyolíthatjuk a sportág történetének első online küzdelmi versenyét. Nyilván nem helyettesíti ez az igazi harcot, de most azt korszakot éljük, amikor a sportolók minden apró lehetőségért hálásak” – mondta Mórádi Zsolt.

A kick-boxos klasszisból lett sportdiplomata igyekszik hasznosan felhasználni a felszabadult időt, amelyet a járványhelyzet előtt utazásokkal, szemináriumok tartásával töltött. Posztgraduális sportdiplomáciai szaktanácsadó képzésen vesz részt, ahol olyan szaktekintélyektől tanul, mint például Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. Mint kijelentette, óriási ambíciókat dédelget ezen a szerinte egyre fontosabb szakterületen: a tanultakat a jövőben egyaránt szeretné felhasználni a kick-box sportág fejlesztésére, és a magyar sport előmenetelének a támogatására.

