Júniusban gazdára talál a nagyváltósúlyú magyar bajnoki öv. Június 5-én a BSK Crossfightban rendezi következő eseményét a New School Promotion. A gála egyik összecsapásán Krämer Péter és a korábbi IBF nemzetközi bajnok, Tóth László csap össze a betöltetlen nagyváltósúlyú magyar bajnoki címért.

Az esemény programjában láthatjuk még többek közt a korábbi WBO ifjúsági bajnok Egedi Renátót, a WBO egykori nagyközépsúlyú interkontinentális bajnokát, Kis Mátét, illetve közel két év szünet után visszatér Darmos József.

Az gála minden mérkőzését élőben lehet majd követni a New School Promotion youtube csatornáján. A magyar harcos, Krämer Péter most a Sport365 stábjának kérdéseire válaszolt.

- Hogy érzed magad, milyen formában vagy?

- Nagyon jól és remek formában érzem magam. Sokat erősödtem. Körülbelül két hónapja dolgozom egy erőnléti edzővel, heti kétszer, aminek köszönhetően tényleg sokat fejlődtem. Edzőmmel, Bozai Gyulával is rendkívül sokat dolgozunk, és szerencsére nagyon egy hullámhosszon vagyunk. Hálistennek jól sikerülnek a kesztyűzések is, Egedi Renátó, Görbics Gábor és majd szintén Renátó ellen fogok még. Nagyon várom már a mérkőzést.

- Legutóbb sérülés miatt nem léptél ringbe. Mi volt a gond, teljesen felépültél?

- Szerencsére már jobban vagyok. Ez egy elhúzódó bordasérülés volt, mindig rásérültem, így nem akartuk elvállalni a mérkőzést Kispál Zoltán ellen. Nem szerettünk volna fölösleges kockázatot vállalni.



Fotó: Péter Krämer/Facebook

- Milyen ellenfélnek gondolod Tóth Lászlót, aki korábbi IBF nemzetközi bajnok?

- Szerintem Magyarországon ő az egyik legjobb bokszoló, ha nem a legjobb a súlycsoportban. Ismerem személyesen is, nagyon jó barátságot ápolunk, kesztyűztünk is már egymás ellen. Ezek alapján már van némi tapasztalatom a stílusáról. Kint is szerzett övet, figyelemmel követtem a pályafutását, mindenképpen egy szívós, kemény ellenfél.

- Mire számíthatunk tőled a mérkőzésen?

- Sok lábmunka és mozgás. Ezt szeretnénk megvalósítani a mérkőzésen, ezt is gyakoroljuk. Megpróbálom a ring közepét uralva megdolgozni a Lacit. Kiütésre nem nagyon számítok, hiszen még külföldön sem tudták leütni, de persze mindig benne van. Engem is sajnos már sikerült, ilyen a boksz. Szeretném okos, technikus és kemény bunyóval sokszor hátrálásra kényszeríteni, mert nagyon szeret támadni. A célom a bajnoki öv.

- Mit jelentene számodra a nagyváltósúlyú magyar bajnoki öv?

- Már nagyon nagy vágyam egy magyar bajnoki cím, az Európa-bajnoki cím után. Igazából nagyaváltósúlyba, már nem szívesen fogyasztok vissza, mert már elég macerás, de a címért mindenképp meghozom ezt az áldozatot. Utána lehet, hogy feljebb is fogok menni, maximum címmérkőzésre térek vissza. A nagyváltósúlyt, már annyira nem szeretném erőltetni, de a bajnoki cím megszerzése egy hatalmas dolog lenne számomra.

- Mit üzennél a rajongóidnak?

- Várom őket a mérkőzésre, szerencsére jöhetnek majd páran, bár már el is ment az összes jegy. Sokan fogják nézni a képernyők előtt is. Köszönöm mindenkinek a sok szurkolást és támogatást, nélkülük nehezebben menne. Megpróbálom a legjobb formámat nyújtani és kiszolgálni a közönséget. A bajnoki öv számomra most a legfontosabb.





- A közösségi médiában Kispál Zoltán azzal vádolt téged, hogy nem is voltál sérült az ellene elmaradt találkozó időpontjakor. Nem mehetünk el szó nélkül, a Zoltán elleni szócsatád mellett. Akarsz esetleg ehhez hozzáfűzni valamit?

- Nem igazán szeretnék ebbe belemenni már. Bevallom én nem is láttam azt a bizonyos posztot, egy barátom küldte, hogy valamit reagáljak már. Ebből indult ki az egész. A végén ott is lezártam, mert nem akarok gyerekes módon vitázni. Ha a ringben összejön, akkor még találkozunk, ha nem, akkor nem. Ellene készültem legutóbb, de egy sérülés közbejött, ilyen bármelyik sportolóval megesik. Nagyon sajnálom, utána meg lett kérdezve, hogy bokszolunk-e, időt kért. Visszavonult. Tehát nem értem, hogy most ki nem akar bunyózni. Ezzel én már nem is akarok többet foglalkozni tényleg, csak Tóth Lacira és a bajnoki övre akarok koncetnrálni.



A találkozó ugyan elmaradt, de a kedélyek nem csillapodtak.





Borítókép/Fotók: New School Promotion