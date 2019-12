Harmadik profi mérkőzését is lejátszotta Tommy Fury, amit meg is nyert a félnehézsúlyú angol ökölvívó.

A mérkőzés mindössze 62 másodpercig tartott, Przemyslaw Binienda szerencsétlenségére. A lengyel ellenfélnek gyakorlatilag esélye sem volt, kétszer is padlóra került, majd a mérkőzésvezető beszüntette a meccset.

A 20 éves ökölvívó már tartott egy kis szünetet a karrierjében, szerepelt ugyanis a Love Island nevű valóságshow-ban. Ez a mostani találkozó úgymond a visszatérése volt, nem is akármilyen.

Vajon Fury uralom lesz a bokszvilágban?



