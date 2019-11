A cikkben felkavaró fotók is szerepelnek!

- A sport365.hu exkluzív interjúja a Cápával -



Dietz Gusztáv nevét régóta jól ismerik a küzdősportban jártas szurkolók, amióta azonban megnyerte feleségével, Laky Zsuzsival a „Legbátrabb Páros” 2. szériáját, kis túlzással az egész ország látta már jóképű harcost. A „Cápa” becenévre hallgató sportoló (ma már edző) a televízióban is megmutatta, hogy egyrészt nem fél senkitől és semmitől, másrészt pedig csak a fair játékban hisz.



Ugyanez igaz rá a való életben is, amikor értesült az Orosz Bernadett elleni brutális támadásról, azonnal a védelmére kelt, és férfiasan eligazította az agresszort a helyes irányokról.



Előzmény:

Szinte egy emberként hördült fel az ország Orosz Bernadett történetén, aki a Facebookon keresztül hívta fel a figyelmet az ellene történt erőszakra, ezzel is próbálva erőt és támogatást adni sorstársainak. Az alábbi szavakkal kezdte megrendítő vallomását:



"Rendkívül sajnálom, hogy elveimmel ellentétesen képeimmel sokkollak benneteket. Nem ez a cél. Nem sajnáltatás és nem is like a cél. Azonban kötelességemnek tartom felhívni a figyelmet arra, hogy miért fontos menekülni és soha hátra nem nézni egy nárcisztikus személytől. Mert különben nem biztos, hogy túléled. Nekem szerencsém volt. Igaz ez a harmadik és remélem, hogy egyben az utolsó bántalmazása/gyilkossági kísérlete volt ellenem csak azért, hogy ha már az övé nem lehetek, másé se legyek."











Mikor Dietz Gusztáv értesült a történetről, nem bírta visszafogni dühét és azonnal a bántalmazott nő védelmére kelt nyilatkozatával, melyben meccsre hívta a féktelen agresszort.



A közismert sportembert telefonon értük el, aki készséggel válaszolt a sport365.hu kérdéseire.



- Miért érezted szükségét, hogy a súlyosan bántalmazott nő védelmére kelj?



- Amikor megláttam az interjúban Bernadett arcát, sportolóként pontosan tudtam, hogy min mehetett keresztül. Ismerem a fájdalmat, ismerem a sérüléseket, ketrecharcosként ezeket átéltem. Ahhoz, hogy valakinek így nézzen ki az arca pokoli kínokat jelentő verést kellett kapnia. Férfiként és sportolóként elborzaszt, hogy ilyenre a egy „férfi” képes volt.

Mi mindennap egy olyan edzőteremben dolgozunk, ahol kőkemény csaták zajlanak. Ha ez az ember úgy érzi, hogy olyan jó a harcban, ha akkora pofont tud adni, akkor jöjjön le közénk, azok közé, akik még fizetünk is azért, hogy álljuk a pofonokat. Csak ne csodálkozzon, ha ezt esetleg vissza is kapja.





Dietz Gusztáv korábbi MMA harcos, edző a küzdősportban szocializálódott, az ütésekhez hozzászokott, de mind a gyávaságot, mind a nők elleni erőszakot mélyen elítéli.





- Akkor igaz, hogy párbajra hívtad?



- Nem, ez nyilván túlzás. De azt készséggel felajánlom, hogy jöjjön le egy edzésre és álljon bele egy edzőharcba. Próbálja ki, milyen az, amikor vissza is ütnek, és nem csak ő ver. Amikor néztem Bernadett képét egész egyszerűen nem tudtam uralkodni magamon. Azt éreztem, hogy aki ilyet megenged magának, aki ilyen brutálisan bántalmaz egy nőt, az nem ember. De, ha annak tartja magát, jöjjön le a terembe és mutassa meg férfiak között is a bátorságát.



- Guszti, mit tippelsz? Ki fog állni ez az ember?



- Dehogy fog! Úgy hallottam, hogy bokszoló, de én még nem hallottam róla sportoló körökben. Az ökölvívók nagy részét ismerem, sokat edzettem velük, és soha még csak hasonló viselkedéssel sem találkoztam. Ezt az embert ne nevezzük se sportolónak, se bokszolónak, se katonának, sőt embernek se. Ennél még egy állat is különb.



- A sportban van egy nagyon fontos szabály, fair módon kell játszani. Neked mit jelentett a sportoló pályafutásodban a fair-play, a tisztességes viselkedés?



Mindig erre törekedtem és azt kell, hogy mondjam, az esetek döntő többségében ugyanezt kaptam vissza. A sport tiszteletre nevel. Egy harcos pontosan tudja, hogy aki szembenáll vele, milyen kemény munkát rakott abba, hogy most ott állhat. Azt is tudjuk, hogy egy eredmény mögött mennyi elszenvedett sérülés van. Tiszteljük az eredményt, az ellenfelet, a sportot. Alázat nélkül ezt nem lehet csinálni, erre tanít a sport. Nyilván engem is elvertek párszor, de akár a meccsen, akár utána ha találkoztam az ellenfelekkel, mindig megadtuk egymásnak a tiszteletet. Nem ellenségek voltunk, hanem ellenfelek.



Éppen ezért is mondom, hogy nehéz elképzelnem, hogy a támadó komoly sportoló lett volna. Ilyet egy komoly sportoló, sem magának, sem a környezetének nem enged meg.

