A Superfight Series Hungary jubileumi gálájának főmérkőzését remek teljesítménnyel behúzó muaythai-os nem sok időt kapott az ünneplésre, hiszen október végén már az amatőr magyar bajnoki címért száll harcba, ezt követően pedig szeretne mihamarabb Thaiföldre utazni, hogy a sportág őshazájában mélyítse tovább tudását.

Jobban nem is indulhatott volna az október Tóth Csaba számára. A 27 éves muaythai-os magabiztos győzelmet aratott a Superfight Series Hungary székesfehérvári, Köfém Sportcsarnokban rendezett gáláján szlovák kihívója, Milan Kucera ellen. Már az első menetben úgy tűnt, a 81 kilogrammos ütközet villámgyorsan véget is érhet…



Fotó: uncia.info

„Már az elején sikerült megfognom két testütéssel, utána viszont nem is tudom, mi történt. Kicsit talán meg is ijedtem amiatt, mit szólna a közönség, ha egy ennyire sokat emlegetett meccs máris véget érne – mondta elmosolyodva a Prémium Médiának. – Egy picit jobban meg kellett volna dolgoznom, de az a helyzet, hogy az első pillanatok után kifejezetten jól védte a testét. Kitartó ellenfél volt, annyi biztos, de nincs bennem hiányérzet amiatt, mert végül végig ment a meccs. Mindig úgy készülünk fizikailag és a taktikával is, hogy legyen elég szufla az utolsó menetben is, aztán ha sikerül egy-egy mérkőzést előbb befejezni, az csak öröm.”

