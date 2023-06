Bereczki Dominik és Tóth Csaba „Vörös Skorpió” is Európa-bajnoki övvel a vállán térhetett haza a Superfight Series Hungary 11. gálájáról. Az est főmeccseit vívó két magyar mellett Furó Virág, Tóth Enikő, valamint Horváth Dominik is remekelt. A hölgyek román és szerb, Horváth pedig magyar riválisán kerekedett felül.



A gálán ott volt a Bellator magyar harcosa, Borics Ádám is, aki jelenleg sérüléséből lábadozik.

Szöveg forrás: Prémium Média & Sport Management Zrt.