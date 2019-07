Elképesztő sorozatban a 15 éves Cori Gauff.

A mindössze 15 éves Cori Gauff a legjobb 16 közé jutott a wimbledoni teniszbajnokság női versenyében.

Gauff már azzal történelmet írt, hogy a selejtezőből főtáblára került, mert ez ilyen fiatalon még senkinek nem sikerült a profi érában. Az első fordulóban pedig honfitársát, egyúttal egyik példaképét, a Wimbledonban ötszörös bajnok Venus Williamset múlta felül, ezzel 1991 óta a legfiatalabb játékosként tudott meccset nyerni a 128-as főtáblán. Az amerikai tehetség a második körben a szlovák Magdalena Rybarikovát is két játszmában múlta felül.

A 16 közé jutásért vívott találkozón a világranglistán 60. szlovén Polona Hercognak a megnyert első játszma után a második szettben 5:3-nál és 5-4-nél is mérkőzéslabdája volt, ám Gauff (313.) mindkettőt hárította. A fiatal amerikai játékos aztán Hercog hibáit is kihasználva rövidítésre mentette a játszmát, majd második lehetőségét kihasználva le is zárta azt.

A harmadik szett előtt a 28 éves Hercogot röviden ápolni kellett, Gauff pedig a játszma elején 4:1-re ellépett, ám a szlovén játékos egyenlíteni tudott (4:4). A 2 óra 45 perces összecsapás végjátékát viszont Gauff bírta jobban, és így ott lesz a 16 között, ahol a korábbi világelső román Simona Halep vár rá.

Eredmények, 3. forduló (a 16 közé jutásért):

férfiak:

Goffin (belga, 21.)-Medvegyev (orosz, 11.) 4:6, 6:2, 3:6, 6:3, 7:5

korábban:

Djokovic (szerb, 1.)-Hurkacz (lengyel) 7:5, 6:7 (5-7), 6:1, 6:4

Bautista (spanyol, 23.)-Hacsanov (orosz, 10.) 6:3, 7:6 (7-3), 6:1

Raonic (kanadai, 15.)-Opelka (amerikai) 7:6 (7-1), 6:2, 6:1

Pella (argentin, 26.)-Anderson (dél-afrikai, 4.) 6:4, 6:3, 7:6 (7-4)

Paire (francia, 28.)-Vesely (cseh) 5:7, 7:6 (7-5), 6:3, 7:6 (7-2)

Verdasco (spanyol)-Fabbiano (olasz) 6:4, 7:6 (7-1), 6:4

nők:

Gauff (amerikai)-Hercog (szlovén) 3:6, 7:6 (9-7), 7:5

korábban:

Kar. Pliskova (cseh, 3.)-Hszie (tajvani, 28.) 6:3, 2:6, 6:4

Halep (román, 7.)-Azarenka (fehérorosz) 6:3, 6:1

Szvitolina (ukrán, 8.)-Szakkari (görög, 31.) 6:3, 6:7 (1-7), 6:2

Csang (kínai)-Wozniacki (dán, 14.) 6:4, 6:2

Muchova (cseh)-Kontaveit (észt, 20.) 7:6 (9-7), 6:3

Martic (horvát, 24.)-Collins (amerikai) 6:4, 3:6, 6:4

Jasztremszka (ukrán)-Golubic (svájci) 7:5, 6:3

Fotó: Shi Tang/Getty Images