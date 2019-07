Nem kellett sokat várni az első meglepetésekre Wimbledonban. A füves Grand Slam nyitónapján előbb a 2. kiemelt Oszaka Naomi kapott ki a centeren, majd Alexander Zverev botlott nagyot az 1-es pályán. Oszaka az interjúszobában egy újságírói kérdés közepén felállt és kisétált a teremből. A női mezőny legidősebb indulója kikapott a legfiatalabbtól, kiesett Venus Williams is.

Oszaka Naomi a csúcson fejezte be a 2018-as szezont, miután Serena Williamst legyőzte a US Open döntőjében és berobban az elitbe. Nem érte be ennyivel, januárban megnyerte az Australian Opent és elfoglalta a női teniszezők trónját. Japán ünnepelt, a 21 éves lány sikere megbolygatta a szigetország lakosságát, a szponzorok dollármilliós ajánlatokkal ostromolták. Oszakát a német Sasha Bain vezette el a világelsőségig, az edző korábban Serena Williamsszel dolgozott együtt évekig. Az Australian Open után, váratlanul és szinte mindenki számára érthetetlenül Oszaka megköszönte Bain addigi munkáját. Hivatalosan ugyan soha nem beszélt róla egyikük sem, de egyes hírek szerint az vezetett a szakításhoz, hogy Bain kedvezőbb anyagi feltételekkel (több pénzért) kívánta folytatni az együttműködést 2019-ben, amit Oszakáék (a szülők) nem fogadtak el. A német már Melbourne előtt átadta az új szerződését, de addig húzták az aláírását, míg végül könnyű volt megválni tőle.

Egyszerű lenne azt mondani, hogy hiba volt, de tény: Oszaka január óta nem nyert versenyt, 21 mérkőzéséből nyolcat elvesztett, egyszer jutott el az elődöntőig. Wimbledonban 2. kiemeltként indult, mert időközben letaszította őt a trónról az ausztrál Barty. Az első fordulóban az a Julia Putyinceva várt rá, akitől alig kettő hete kikapott Birminghamben. Most valamivel jobban bírta (legutóbb 6:2, 6:3-ra vesztett), de a 2. játszmában 2:2-nél egy brék megpecsételte a sorsát, 7:6, 6:2 lett a vége.

Oszaka Naomi bajnokként sem volt a szavak embere, általában tömören, röviden válaszolt a neki feltett kérdésekre, kicsit szégyellősen, de kedvesen viselkedett. Hétfő délután, a vereségét követően nem kaptunk magyarázatot arra, hogy mi történt. Úgy felelt a kérdésekre, hogy nem mondott semmi érdemit. Aztán váratlanul megkérdezte a mellette ülőt, aki felügyelte az eseményeket, hogy elmehet-e, mert mindjárt elsírja magát. Nem várta meg a választ, felállt és kisétált.

Alexander Zverevtől évek óta várják, hogy a Grand Slameken is nagyot alkosson. Kétszer eljutott a negyeddöntőig a Roland Garroson, de a másik 3 helyszínen rendre korán kiesik, miközben tavaly megnyerte az ATP Finalst és ATP 1000-es serlege is van már három. Ezúttal már az első fordulóban elbukott. Attól a Jiri Veselytől kapott ki, aki a selejtezőből érkezett és tavaly szeptemberben nem bírt Piros Zsomborral a Davis-kupában (a fiatal magyar ötjátszmás csatában verte.)

„Megnyerhettem volna ezt a meccset, elég lehetőségem volt rá. Tipikus Grand Slam-mérkőzés volt, ilyeneket szoktam játszani. Jól kezdtem, aztán egy-két dolog nem úgy sikerül, ahogy szeretném és minden összeomlik. Nem nagy mostanság az önbizalmam. Amikor egy fontos pillanat van, ez sokat számít. legalább öt fogadóelőnyöm volt a 4. szettben, de egyikkel sem tudtam élni. Nem a tenisz miatt vesztettem, az önbizalmam a zéró szint alatt van, mert az elmúlt időszakban nem nyertem elég meccset. Ezen változtatnom kell. Fizikálisan rendben vagyok, akár tíz játszmát is tudok játszani, nem fáradok el. Az elmúlt években megmutattam, hogy erős vagyok mentálisan, de most inkább mentális problémám van. Nem akarok a részletekbe belemenni, de a pályán kívüli dolgok befolyásolják a teljesítményt a meccsen és az elmúlt két nap elég kemény volt ebből a szempontból” – magyarázta Alexander Zverev, aki abban bízik, hogy az idény utolsó Grand Slame, a US Open meghozza a várt áttörést.

Az All England Club befogadóképessége a wimbledoni bajnokság alatt napi 42 ezer szurkolónak teszi lehetővé, hogy kövesse az eseményeket. Tavaly még csak 39 ezer jelentette a teltházat, de a májusban avatott, felújított 1-es pálya nézőtere nagyobb lett és további bővítések is történtek. Nincs megállás, már készülnek a tervek, hogyan hasznosítsák a 2018 végén megvett szomszédos golfpályát – 48 hektáros területen fejlődhet tovább a világ leghíresebb teniszklubja.

Igazából úgy terveztem a napot, hogy koraeste kiülök az 1-es pályára és nyugodtan megnézem Venus Williams és Cori Gauff párbaját. Aki nem hallotta még a második nevet, ne jöjjön zavarba. Venus Williams ötszörös wimbledoni bajnok, pályafutása 83. Grand Slam-versenyét kezdte, júniusban ünnepelte a 39. születésnapját. Cori Gauff 15 éves, 313. a világranglistán, szabadkártyával indult a wimbledoni selejtezőben. Élete álma teljesült azzal, hogy összesorsolták az egyik példaképével (a másik Serena Williams) a 64 közé kerülésért. Karrierje első felnőtt Grand Slam-mérkőzésére készült (Venus Williams már több mint 340-nél jár.) Korábban még senki nem tudott ennyire fiatalon három meccset nyerni a wimbledoni kvalifikációban. Ő nem érte be ennyivel: 1 óra 19 perc alatt 6:4, 6:4-re legyőzte Venus Williamst.

Elképesztő volt, ahogy a 15 éves kislány rezzenéstelen arccal, fegyelmezetten, koncentráltan, pontról pontra végigjátszotta a mérkőzést. Akkor sem remegett meg, amikor a 2. játszmában 4:2-es vezetéséből 4:4 lett, mert visszabrékelt Venus Williams. A negyedik meccslabdája után ünnepelhetett és fogadhatta a 25 évvel idősebb legenda gratulációját.

