A magyar női kosárlabda-válogatott 74-58-ra legyőzte Romániát vasárnap Miskolcon az Európa-bajnoki selejtezősorozat hatodik, utolsó fordulójában, ezzel kijutott a júniusi Eb-re.

Eredmény:

6. forduló, C csoport:

Magyarország-Románia 74-58 (21-12, 16-22, 15-10, 22-14)

A nemzeti csapat csütörtökön 89-49-re legyőzte Izlandot ugyancsak a DVTK Arénában, ezzel tovább javította esélyeit az Eb-részvételre. A kvalifikáció zárásán már csak a sereghajtó Románia ellen kellett megszerezni a két pontot, azaz hozni a papírformát, ugyanis novemberben a magyarok 99-40-re győztek Temesváron. A női válogatott történetének második miskolci tétmeccsén a magyarok annak a tudatában léptek pályára, hogy bármilyen különbséggel le kell győzniük a románokat, mivel utóbbiak szinte biztosan negyedikként zárnak, ennélfogva kiesnek az egymás elleni eredményeket tekintve. Siker esetén a hazaiak a csoportmásodikok különversenyében 2/2-es mutatóval és +82-es pontkülönbséggel álltak volna, ez pedig minden emberi számítás szerint elegendő az Európa-bajnoki részvételhez.

Székely Norbert szövetségi kapitány együtteséből az alapemberek közül ezúttal is hiányzott izomsérülés miatt a Belgiumban légióskodó Lelik Réka, valamint a tavalyi térdműtéte után még nem hadra fogható Határ Bernadett. A csütörtökihez képest pedig annyiban változott a házigazdák kerete, hogy Török Ágnes és Wentzel Nóra helyett Mérész Beatrix és Miklós Melinda szerepelt a 12 fős névsorban. A csaknem teltházas miskolci csarnokban három elrontott triplakísérlet után a győri Dubei Debóra kezdte meg a pontgyártást. A temesvári 25-0-ás rajthoz képest ezúttal 7-0-nál talált be először az ellenfél, majd tízpontos különbség alakult ki. A nagy tét meglátszott a magyarokon, akik több helyzetet is "elizgultak", 38 százalékkal céloztak csak a mezőnyből, így a második negyedet megnyerő románok három pontra felzárkóztak (37-34). Térfélcsere után két pontra csökkent a távolság, továbbra is rengeteg kihagyott magyar dobás rontotta a színvonalat, a pontos hazai triplák aránya 19/4 volt. A honosított Goree Cyesha révén valamelyest sikerült rendezni a sorokat, az utolsó játékrész 52-44-ről indult. Ötpontos előnyben Varga Alíz és Studer Ágnes hármasai adtak lendületet, és ha a vártnál nehezebben is, de a házigazdák végül hozták a kötelező győzelmet. A válogatott legjobbja Goree lett 19 ponttal.

A magyarok négy győzelemmel és két vereséggel zárták szereplésüket a C csoport második helyén, és a többi eredmény kedvező alakulása folytán eldőlt, hogy utazhatnak a szlovén-izraeli közös rendezésű Eb-re. A kontinenstornára június 15. és 25. között kerül sor, az ukrajnai háború miatt kizárt Oroszország és Fehéroroszország nem vehetett részt a selejtezőben. A magyarok legutóbb, 2021-ben nem jutottak ki a kontinenstornára, előzőleg pedig hetedikek lettek 2019-ben Szerbiában.



Borítókép: MTI/Vajda János