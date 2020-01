Hétfő este hosszabb interjú lesz látható Kim Rasmussennel, a női kézilabda-válogatott menesztett szövetségi kapitányával az M4 Sport Kézilabda magazinjában, 21 órás kezdettel.

Részletek az interjú előzeteséből:



„Szomorú vagyok a Japánban elért eredmény és a lányok miatt, csalódott a szövetség döntése miatt, illetve mert nem éreztem a támogatásukat. Csalódott vagyok, mert lehettünk volna türelmesebbek, a történtek ellenére is.



A szerződésem szerint az olimpiai kvalifikáció a legfontosabb, ezért jöttem Magyarországra, rengeteg sérülés és gyermekvállalás nehezítette a dolgomat, minden alkalommal új és új csapatot kellett építenem, két évvel ezelőtt pedig úgy döntöttem, hogy végig viszem a generációváltást, amiről mindenki beszélt, de nem igazán tett érte.



Én belevágtam, és az olimpiai kvalifikáció még így is elérhető, annak ellenére, hogy átestünk a generációváltáson, számos fiatal játékost építettünk be a válogatottba, amivel egy masszív alapot teremtettünk a jövőre nézve. A kitűzött cél még mindig elérhető, úgyhogy igen, csalódott vagyok, amiért nem fejezhettem be a munkát.



De jól vagyok, számítottam is arra, ami történt, de csalódással tölt el, hogy így lett vége annak, amit a lányokkal közösen építettünk fel az elmúlt években."

Korábbi írásaink a témában:

Sport365.hu - Az egyik legsúlyosabb büntetést kapta szövetségi kapitányunk - Frissítve A december 6-án lejátszott Románia ellen 28-27-re elveszített találkozó után szövetségi kapitányunk, a sajtótájékoztatón éles és hangos kritikával illette a játékvezetést. A december 10-én tartott ülésen a Nemzetközi Kézilabda Szövetség úgy döntött, hogy a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitányát Kim Rasmussent felfüggeszti, aki ennek értelmében sem hazai sem nemzetközi szinten nem végezhet semmilyen edzői tevékenységet.

Sport365.hu - Videón, amiért felfüggesztették Rasmussent A magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitányát határozatlan időre felfüggesztették. A döntés értelmében Rasmussen sem nemzeti, sem nemzetközi mérkőzésen nem ülhet a magyar válogatott kispadjára. A dán edző azután kelt ki magából, hogy a Románia ellen 28-27-re elveszítettük a találkozót, a sajtótájékoztatón pedig élesen kritizálta a játékvezetői magatartást.

Sport365.hu - Fegyelmi eljárás indul Kim Rasmussen ellen A Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) fegyelmi eljárást indított Kim Rasmussen, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya ellen, amiért a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon a Románia elleni csoportmérkőzést követően élesen kritizálta a játékvezetőket és a delegátust. A magyar szövetség sajtóközleménye szerint pénteken rendkívüli elnökségi ülésen hallgatták meg a dán edző szóbeli beszámolóját a világbajnokságról.

Borítókép: Sebastian Willnow/picture alliance via Getty Images

Forrás: M4sport