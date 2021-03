Kedvezőtlen előjelekkel készül a magyar női kézilabda-válogatott a péntektől vasárnapig tartó győri olimpiai selejtezőtornára.

Elek Gábor szövetségi kapitány március elején 19 fős keretet hirdetett, és mivel 11 játékos a Ferencvárosból érkezik, a válogatott produkciójára alaposan rányomhatja a bélyegét a fővárosi klubcsapat szereplése.



Márpedig az FTC jó ideje nem tud stabil teljesítményt nyújtani a nemzetközi porondon és a Győr elleni bajnoki rangadókon, a Bajnokok Ligájából éppen múlt szombaton esett ki a montenegrói Buducnost Podgorica elleni nyolcaddöntőben, ami valószínűleg szintén nem tett jót a játékosok önbizalmának.



A Ferencváros vezetőedzői posztját is betöltő Elek Gábor koronavírusos megbetegedése miatt, csak március 18-án csatlakozhatott az együtteshez.

Szurkoljunk együtt a magyar női kézilabda válogatottnak március 19-21. között! Kövesse az olimpiai selejtezőt az M4 Sporton és szurkoljon a magyar válogatottnak március 19-21. között! Összefogással újra ott lehetünk az Olimpián!



A játékoskeret Szöllősi-Zácsik Szandra érkezésével csak kedden vált teljessé, ráadásul Háfra Noémi, Csiszár-Szekeres Klára, Schatzl Nadine és Bíró Blanka a közelmúltban hetekig nem játszhatott sérülés, illetve betegség miatt, Kovács Anett pedig még soha nem szerepelt a felnőtt válogatottban.

A BL-ben, a bajnokságban és a Magyar Kupában is címvédő Győri Audi ETO KC-t csupán Lukács Viktória képviseli, ugyanis Faluvégi Dorottya és Fodor Csenge sem szerepel a keretben.



Minden mérkőzésre 16 játékos nevezhető, a torna során öt cserére van lehetőség.



A csapatnak hétfőn és kedden kettő-kettő, szerdán egy edzése volt, csütörtöktől pedig a taktikai felkészülésé a főszerep, vagyis minden nap a következő ellenféllel foglalkoznak a magyarok. A koronavírus-járvány miatti óvintézkedések jegyében szerdáig - az edzések kivételével - nem hagyhatták el a szállodai emeletüket, és a következő napokban is csak a kijelölt zónákban mozoghatnak a hotelen belül.



A válogatott a 2019-es világbajnokságon és a tavalyi Európa-bajnokságon is a vártnál rosszabbul szerepelt - Japánban a 14., Dániában a 10. helyen végzett -, ám előbbi eredménynek köszönhetően mégis lehetősége van olimpiai selejtezőt játszani.



Még nem volt egymást követő két olimpia, amelyre a magyar férfi és női kézilabda-válogatott sem jutott ki. A 2016-os Rio de Janeiró-i ötkarikás játékokon egyik csapat sem volt ott, és a tokiói részvételre már csak a nőknek van esélyük.



A magyarok pénteken a csoport leggyengébb tagjának tartott Kazahsztán ellen kezdik szereplésüket, amelyet a 2019-es világbajnokságon 39-15-re legyőztek. Szombaton Szerbia következik, amely a legutóbbi világbajnokságon hatodik, a számára viszontagságos Európa-bajnokságon pedig 13. lett. Játékoskerete - pláne a sérülés miatt hiányzó Andrea Lekic nélkül - nem olyan erős, mint a magyaroké, de rendkívül céltudatosan, elszántan és optimistán készül a tornára. A szövetség elnöke, Milena Delic elmondta, igazán elégedett a játékosok hozzáállásával, hiszen minden nap, minden edzésen rendkívül motiváltak és nagyon várják a torna kezdetét.



Andrea Lekic hiányozni fog a szerb keretből.



Fotó: Catherine Steenkeste/Getty Images



"Tisztában vannak vele, mi vár rájuk, és tudják, hogy olyan lehetőség előtt állnak, amely ritkán adódik egy pályafutás során. A lányok egy részének soha többé nem lesz ilyen esélye" - vélekedett.



Ljubomir Obradovic szövetségi kapitány közölte, éremesélyesnek tartja a válogatottját, ha kijut a tokiói olimpiára. Hozzátette, az övék lesz Győrben a lehető legrosszabb menetrend, hiszen az oroszokkal kezdenek, majd a magyarokkal találkoznak, és a két kulcsfontosságú mérkőzésük között 24 óra sem lesz.



A Ferencváros, az Alba Fehérvár és az Érd korábbi, a román Minaur Baia Mare jelenlegi jobbátlövője, Jelena Lavko kijelentette, nincs különösebb szerepe annak, hol játsszák a tornát, hiszen a koronavírus-járvány miatt nézők nélkül rendezik a meccseket. A csapatkapitány Katarina Krpez Slezak érdi színekben háromszor volt az NB I gólkirálya, jelenleg pedig a Rosztov-Dont erősíti, vagyis mindkét ellenfelüket jól ismeri. Meglátása szerint az olimpiai címvédő oroszok jó állapotban vannak, ezért a szerbeknek nehéz dolguk lesz ellenük.



"Az első soruk nagy részével együtt játszom. Nem megállíthatatlanok, de ők az esélyesek. Mindenkinek lehet jó vagy rossz napja. Hiszem, hogy nekünk ez lesz a legjobb napunk" - nyilatkozta.



A magyarok elleni találkozóról azt mondta, nagyon kellemetlen lesz, de minden rajtuk múlik, ahogy a többi meccsen is.



"Okosnak és higgadtnak kell lennünk, nem szabad rohanni és sokat hibázni" - szögezte le.



Az oroszokat 15 éve győztük le utoljára.



Fotó:Catherine Steenkeste/Getty Images



A magyar csapat vasárnapi ellenfele, Oroszország a 2016-os riói sikere óta nem nyert világversenyt, ráadásul a legutóbbi Európa-bajnokságon csak ötödik lett, ezért a 2019-ben kinevezett Ambros Martín szövetségi kapitány helyett segítője, Alekszej Alekszejev vette át a csapat irányítását, és a szakmai stábba visszatért a legendás Jevgenyij Trefilov is. Polina Vegyehina, Jelena Mihajlicsenko és Jaroszlava Frolova sérülés miatt nem szerepelhet, ám az orosz keret így is rendkívül erős, csapatuk kétségkívül a torna esélyesének számít.



A magyarok legutóbb 2006-ban tudták legyőzni Oroszországot, azóta három döntetlen mellett hatszor kikaptak.



Az olimpiai női kézilabdatorna mezőnyének már tagja Japán, Franciaország, Brazília, a Koreai Köztársaság, Angola és Hollandia. A győri tornával párhuzamosan Llíriában Spanyolország, Svédország és Argentína, Podgoricában Montenegró, Norvégia és Románia küzd a kvótákért. Minden tornáról az első két helyezett jut ki az idén nyárra halasztott tokiói olimpiára.

Borítókép: Andre Weening/BSR Agency/Getty Images