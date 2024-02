Ma 17.30-kor lép pályára Spanyolország ellen a magyar női kosárlabda-válogatott a Sopronban rendezett olimpiai selejtezőtornán, és ha nyer, biztosan ott lesz a nyári párizsi játékokon. Mivel korábban legyőzte Japánt, akár a vereség is beleférhet, feltéve, hogy a csoport másik mérkőzésén Kanada is legyőzi Japánt, mert akkor a japán és a magyar válogatott egymás elleni mérlege a mieink felé billenti a mérleg nyelvét.

Van tehát miért szurkolni, de vajon összejöhet az olimpiai kvalifikáció?

„Van tapasztalatunk ebben nekünk, a játékosoknak szintén, örömteli, hogy egy rosszabb meccs után is van új cél, illetve pozitív élmény után is készülhetünk a következőre – mondta a Nemzeti Sportnak Iványi Dalma, a magyar válogatott egyik edzője. – Ritkán adatik meg, hogy legyőzzük Japánt, hatalmas motivációt ad az is, hogy felülmúljuk Spanyolországot, mert hivatalos találkozón az utóbbi két évtizedben nem sikerült. A rendszer is segít, amelyben működünk, a lányok szerepeltek már Európa-bajnokságokon, megtanultuk, hogy a nagy élményeket is beépítsük a felkészülésbe a következő összecsapásra. Akkora lehetőség kapujában állunk, hogy muszáj a legjobbunkat kitenni a pályára, és megszerezni az olimpiai kvalifikációt.”

KOSÁRLABDA. NŐI OLIMPIAI SELEJTEZŐ, SOPRON

14.30 – Kanada–Japán (Tv: M4 Sport+)

17.30 – Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

Fotó: MTI / Tóth Zsombor