Nem lesz ott az olimpián a magyar női kosárlabda-válogatott.

A Sopronban rendezett olimpiai selejtezőtornán jó esetben akár az egy győzelem is elég lehetett volna három mérkőzésen a részvétel kivívásához, azonban körbeverés miatt (és mivel Japán legyőzte délután Kanadát) mindenképp nyerni kellett a Spanyolország elleni mérkőzésen.

A találkozót nagy lelkesedéssel kezdte a csapat, és az első negyedet öt ponttal (24–19) megnyerte, ami már önmagában is örömteli volt azt követően, hogy az előző fordulókban Japán és Kanada ellen is beragadt az elején. Ezúttal azonban szárnyakat bontott, a második negyedet 22–8-ra megnyerte, és 19 pontos (!) előnnyel mehetett a szünetre. A magyar válogatott mezőnyből 63%-os pontossággal dobott, míg a spanyolok csak 29.4%-kal, és a hármasok is jó arányban (62.5%) hullottak be a gyűrűbe. Studer Ágnes különösen elkapta a fonalat, 15 ponttal (3-ból 3 hármas) 6 lepattanóval és 5 assziszttal segítette a csapatot, Kiss Virág 10 ponttal állt.

A folytatásban az előny megtartása jelentette a fő feladatot, és a harmadik negyedben ez többnyire sikerült, a spanyolok csak öt pontot tudtak lefaragni belőle. A negyedik negyed aztán óriási spanyol rohammal indult, hirtelen tíz ponton belülre ért az ellenfél, amelyre a válasz egy időkérés lett. Túlzás, hogy ettől megnyugodott a magyar válogatott, de továbbra is tartotta előnyét, ám hiába vezetett kevesebb mint két perccel a vége előtt is 6 ponttal, a végén már csak a spanyolok dobtak pontot, és végül egy ponttal nyerni tudtak.

KOSÁRLABDA. NŐI OLIMPIAI SELEJTEZŐTORNA, SOPRON

3. JÁTÉKNAP

Japán–Kanada 86–82

Spanyolország–Magyarország 73–72

Fotó: MTI / Illyés Tibor