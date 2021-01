Visszatér az Európa-bajnoki selejtezősorozat utolsó mérkőzésére készülő női kosárlabda-válogatottba Fegyverneky Zsófia.

A H csoport második helyén álló nemzeti együttes jövő csütörtökön fejezi be a csoportkört a házigazda Szlovákia ellen a pöstyéni buboréktornán.



"A magyar kosárlabdának szüksége van arra, hogy egy olyan rutinos játékos csatlakozzon a csapathoz, mint Zsófi" - nyilatkozta hétfőn az M1 aktuális csatornának Székely Norbert szövetségi kapitány.

"Támadásban és védekezésben is sokat tud lendíteni a csapaton, hatalmas tapasztalattal bír, és olyan játékerőt tud hozzátenni a válogatotthoz, amelyre szükség van ahhoz, hogy jól tudjunk teljesíteni az utolsó meccsen. Köszönöm neki az együttműködést, és azt is, hogy az első telefonhívás után megállapodtunk."



A szakvezető elmondta, a korábbi csapatkapitány érezte, hogy mennyire fontos a döntése a női szakág számára, és örömmel vállalta a felkérést.



"Hangsúlyoznám, hogy egyszeri alkalomról van szó, nem hosszú távon gondolkodunk a visszaépítésében" - tette hozzá Székely Norbert.



A Sopron Basket 36 éves játékosa - aki legutóbb 2018 novemberében, a tiranai Eb-selejtezőn szerepelt a válogatottban - decemberben még úgy nyilatkozott az MTI-nek, hogy nincs napirenden a visszatérése a nemzeti csapatba, mivel "az egyes-kettes poszton jelenleg is vannak olyan fiatalok, akikre lehet és kell is építeni."



A válogatott csütörtökig Székesfehérváron készül, majd saját autóbuszával utazik Pöstyénbe. Az Eb-részvételt csak úgy tudja kivívni, ha megveri a szlovákokat jövő csütörtökön. A csoportokból a győztesek mellett az öt legjobb második utazhat az Eb-re, a magyarok sorsa a többi mérkőzéstől is függhet.

Ha győznek Pöstyénben, majd két nappal később a szlovákok megverik a hollandokat, akkor még csoportelsőség sem kizárt, ha pedig a zárómeccsen a hollandok nyernek, akkor a magyarok másodikként juthatnak tovább.



A júniusi Európa-bajnokságnak a spanyolországi Valencia és a franciaországi Strasbourg ad otthont. A két házigazda válogatott automatikusan résztvevője az Eb-nek.

Borítókép: Omar Marques/Anadolu Agency/Getty Images