A magyar szövetség szerdai tájékoztatása szerint a nemzetközi szövetség (FIBA) szakírója májusban még a 12., egy hónapja a tizedik, a torna előtt pedig a hatodik helyre rangsorolta Székely Norbert szövetségi kapitány együttesét a 16 csapatos mezőnyben.



Paul Nilsen ezúttal már csak a talpon maradt nyolc együttest vette figyelembe, s ezen a listán a magyarok a negyedik helyet kapták Belgium, Spanyolország és Franciaország mögött, valamint Szerbiát, Németországot, Montenegrót és Csehországot megelőzve.

Az indoklás alapján a válogatott nagyon meggyőző teljesítményt nyújtott a csoportkörben - annak ellenére, hogy egyszer botlott -, és mindene megvan ahhoz, hogy több mint három évtized után újra Eb-elődöntőt játsszon. Nilsen szerint a magyaroknak a kezükben van a sorsuk, és az éremszerzés, sőt a döntő is bennük van.

"Van egy nagyon elismert szövetségi kapitányuk, Székely Norbert, a csapatmorál remek, mély a keretük, Kiss Virág személyében van egy bombaformában játszó sztárjátékosuk is, és korban is nagyszerű egyveleget alkotnak. Rengeteg variálási lehetőségük van meccs közben a keretük miatt, azonban a most érkező kihívás inkább mentális. A gyilkos ösztön nem volt meg bennük Törökország ellen, most pedig a torna végjátékához érkeztünk, ahol már csak a leghidegvérűbb együtteseknek van helyük" - tette hozzá.

A magyar-cseh Eb-negyeddöntő csütörtökön 12.15-kor kezdődik. Ha a magyarok nyernek, akkor a szombati elődöntőben a spanyol-német csata győztese következik. Ha viszont kikapnak a nyolc között, akkor szombaton a spanyol-német összecsapás vesztese vár rájuk.

Fotó: Ales Beno/Anadolu Agency via Getty Images