Jó munkamorállal készül a magyar női kosárlabda-válogatott a hollandok elleni szombati Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésre a szövetségi kapitány szerint.

Székely Norbert az M1 aktuális csatornának adott telefonos interjúban hangsúlyozta: az átlagosnál hosszabb időt töltöttek el Amszterdamban a mérkőzés előtt, ám bízik benne, hogy ez kamatozni fog. Ezáltal ugyanis jobban be tudták lakni a termet és átvenni a hangulatot,



"A csapat erőteljesen és jó munkamorállal edz, hiszek abban, hogy ez ki fog jönni a mérkőzésen is" - fogalmazott a szakvezető.



(Kép: hunbasket.hu)



Felidézte, míg egy éve abszolút nem ismerték a holland együttest, addig most sokkal precízebb képük van a szombati riválisról, amelyet Székely Norbert a helyszínen is látott csütörtökön, amikor is Hollandia 84-64-es vereséget szenvedett a szlovákoktól.



"Intenzív, nagyon aktív védekezésre van szükségünk, támadásban pedig nagy sebességgel kell játszanunk ahhoz, hogy a technikai fölényünk érvényesülhessen" - tekintett előre a kapitány a szombaton 18 órakor kezdődő találkozóra.



Pénteken (ma) ismételten PCR-teszteket végeztek el a válogatott tagjain, ezeknek még nincs meg az eredményre, ám a keretből mindenki harcra kész és egészséges, így Székely Norbert reményei szerint a lehetőségekhez képest a legjobb csapattal tudnak játszani.





Magyarország a H jelű selejtezőcsoportban szerepel Hollandiával és Szlovákiával, eddig egy győzelem (73-59 Szlovákia ellen) és egy vereség (66-56 Hollandiától) a mérlege. A nemzetközi szövetség döntésének értelmében úgynevezett buborékban, azaz járványügyi szempontból védett helyen rendezik meg az Eb-selejtezők novemberi mérkőzéseit. A magyarok triója Amszterdamban szerepel.

Kép: Facebook/Magyar női kosárlabda-válogatott