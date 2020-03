Szerződést hosszabbított a szakmai stábbal a női kosárlabda NB I-ben címvédő és listavezető Sopron Basket vezetősége.

A klub a honlapján jelentette be szombaton este, hogy a következő szezonban is Gáspár Dávid tölti be a vezetőedzői posztot, segítője változatlanul Laczka Miklós lesz, míg az erőnlétért továbbra is Szegedi Róbert felel majd. A stáb szakmai mentora - ahogy eddig is - Stevan Karadzic lesz.



"Rendkívül zaklatott, sérülésektől, és más csapásoktól sem mentes szezonban vagyunk, és az elmúlt évek sikereinek örökségével is meg kell birkóznia fiatal vezetőedzőnknek. Azzal, hogy a teljes stábjával hosszabbítottunk, azt jelzi, hogy elkötelezettek és eltökéltek vagyunk a megkezdett munka folytatására!" - idézte a közlemény Török Zoltán ügyvezetőt.

Borítókép: Facebook/Sopron Basket