Gáspár Dávid vezetőedző szerint a héten a női kosárlabda Euroliga csoporttornáját rendező Sopron Basket nem sokként éli meg, hogy a koronavírus-járvány miatt egyfolytában új helyzethez kell alkalmazkodnia.

"A fókusz folyamatosan megvan. Mindig készen kell állni, alkalmazkodni a helyzethez, és jól kell reagálni a körülményekre. Ez történik most is" - nyilatkozta az MTI-nek.

"Folyamatosan készen állunk arra, ha valamelyik játékosunk pozitív tesztet ad, és látjuk, hogy milyen lehetőségekhez nyúlhatunk ilyenkor. Persze nem írtunk minden eshetőségre forgatókönyvet, de a fejünkben azért összeállt egy kép, hogy kit hogy lehetne pótolni, hogy tudjuk átvariálni a taktikát. Ez szerves része a mindennapoknak. A csapatra és rám sem jellemző, hogy sokként éljük meg ezt a helyzetet, nem örülünk a rossz híreknek, de ez most az életünk része" - fejtette ki.



A török Galatasaray pozitív tesztek miatt nem jöhetett el Sopronba, így a zöld-sárgák csak a francia Bourges-zsal és Landes-dal csapnak össze a Novomatic Arénában.



"Nem állítok fel köztük sorrendet, mindkét ellenfélnek remek a játékosállománya, atletikusak, fizikális játékot játszanak. Nagy jelentősége lesz az egyéni felelősségnek, ugyanis sok egy-egy helyzettel vagy gyors indítással fogunk találkozni, ahol az lesz az elsődleges, hogy a támadójátékossal szemben álló védő milyen ellenállást tud kifejteni" - magyarázta a tréner.



A nemrég szerződtetett Glory Johnsonról - aki csak az e heti buborékban segíti a magyar bajnokot - Gáspár Dávid úgy vélekedett, jól halad a 2012 óta a WNBA-ben is játszó magasbedobó beépítése.



"Nagyon rövid az idő, de azokat az elveket adjuk át neki, amelyek ennyi idő alatt feldolgozhatóak. Glory intelligens játékos, gyorsan tanul, remélem, hogy ezt majd a két meccsen is látni fogjuk" - tette hozzá.

A 30 éves amerikai-montenegrói játékos az MTI-nek elmondta, új csapatánál főként azt várják el tőle, hogy energiát vigyen a játékba.



"Próbálok segíteni támadásban és védekezésben is, és nekem fontos, hogy a Sopron jó benyomást tegyen, igazi csapatként játsszon, és ne csak ügyes egyéniségekből álljon. Eredményesen akarok részt venni a pályán a kommunikációban, ha kell, rádobom a labdát, ha kell, lepattanót szedek, ha kell, a kispadon segítek a fiatalabbaknak. A Sopronnak mindig is jó csapata volt, és örülök, hogy most a részese lehetek az itteni történéseknek" - jelentette ki.



A kétszeres WNBA All Star-válogatott kosaras a tengerentúlon is volt nemrég buborékban, most pedig Magyarországon játszik elzártan a külvilágtól.



"Itt kevesebb emberrel találkozom a buborékban, úgy érzem, sokkal komolyabban veszik ezt a helyzetet. Itt nem járkálnak a folyosókon kívülállók, nagyobb a csend, nem találkozom más sportágak képviselőivel, és mindenkit folyamatosan tesztelnek. Szerintem így kell ezt csinálni" - dicsérte a szervezőket Glory Johnson.



A soproni Euroliga-torna programja a D csoportban:



kedd:

Sopron Basket-Bourges (francia) 18.00



csütörtök:

Landes (francia)-Bourges (francia) 18.00



péntek:

Sopron Basket-Landes (francia) 16.30

