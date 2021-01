A Szekszárd simán, 26 ponttal legyőzte kedden az ukrán Prometejt a női kosárlabda Európa Kupa győri csoporttornájának első fordulójában.

Djokics Zseljko vezetőedző együttese - amely 14/3-as győzelmi mérleggel áll az NB I-ben - jól kezdte a meccset, támadásban nagyszerűen kosárlabdázott és már az első negyed közepén több mint tíz ponttal vezetett. A folytatásban aztán az ellenfélnek is voltak jobb periódusai, így a szakasz végére hat pontra csökkent a magyar előny, de a második negyedben is jobban játszott a Szekszárd és a félidőre növelte a különbséget (60-49).



Fotó: MTI/Krizsán Csaba



A nagyszünet sem törte meg a magyarok lendületét, a harmadik negyedben is kitartott a játékosok remek dobóformája, a védekezése pedig feljavult, az előnyt tíz perc alatt megduplázta és eldöntötte a meccset, melynek utolsó negyedében a Szekszárd sikere már nem volt veszélyben.

A házigazda Győr viszont kikapott a török Kayseritől kedden a női kosárlabda Európa Kupa csoporttornájának első fordulójában.

A kiegyenlített nyitónegyed végén Iványi Dalma együttese került négypontos előnybe, amelyet a folytatásban is megőrzött. A Rába-partiaknál az amerikai Brianna Kiesel a nagyszünetig 13 pontot szerzett, 20 perc elteltével 40-38 állt a nagyórán. A térfélcserét követően azonban nyolc perc alatt csupán öt hazai pont született, amelyre 20 érkezett válaszul.



Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A 16 pontos hátrányból a magyarok már nem tudtak visszajönni, így a Kayseri nyerte a győri buboréktorna nyitányát.

Az Antalyában szereplő Cegléd nehéznek tűnő ellenfelet kapott a korábbi négyszeres Euroliga-bajnok Szpartak Moszkva révén, melynek kispadján a 2009-es diadal során Rátgéber László ült.

A jelenleg csak az EK-ban szereplő oroszok hamar dűlőre vitték a dolgot, magabiztosan hozták a nyitónegyedet, majd a folytatásban már 17 ponttal is vezettek. Fordulás után tartotta a lépést ellenfelével Kosztasz Keramidasz vezetőedző magyar együttese, sőt faragott is a különbségen. Az utolsó játékrész azonban ismét az oroszok fölényét hozta, így a Cegléd vereséggel kezdte meg az antalyai viadalt.



A keddtől péntekig tartó csoporttornákról az első két helyezett jut az EK legjobb 16 csapata közé, a nyolcaddöntőket és a negyeddöntőket is buborékokban rendezik meg március 16-18-án.



Eredmény a nemzetközi szövetség honlapja alapján:



1. forduló, A csoport (Győr):

Atomerőmű KSC Szekszárd-Prometej (ukrán) 106-80 (30-24, 30-25, 27-16, 19-15)

Uni Győr MÉLY-ÚT - Kayseri (török) 72-86 (21-17, 19-21, 9-23, 23-25)

korábban:

C csoport (Antalya):

Szpartak Moszkva (orosz)-VBW CEKK Cegléd 78-61 (25-14, 19-16, 11-16, 23-15)



B csoport (Ankara):

Ramla (izraeli)-Aluinvent DVTK Miskolc 80-61 (16-15, 21-19, 21-12, 22-15)

Borítókép: kscszekszard.hu