Briann January és Gabby Williams személyében két amerikai légiós is szerződést hosszabbított a bajnok Sopron Basket női kosárlabdacsapatánál.

A klub keddi tájékoztatása szerint a 33 éves January és a 24 éves, francia útlevéllel is rendelkező Williams egyformán 2022-ig írt alá.



"Úgy hiszem, megteremtettük a lehetőségét annak, hogy a csapatunk tovább épülhessen" - jelentette ki Török Zoltán ügyvezető. "Ennél többet januárban talán nem is kívánhatnék, hiszen a jelenre és nem a jövőre kell most koncentrálnunk" - tette hozzá.



December végén a válogatott center, Határ Bernadett is meghosszabbította szerződését 2022-ig a Sopronnál, amely veretlenül menetel a jelenlegi szezonban: Gáspár Dávid vezetőedző együttese az NB I-ben 13 győzelemnél tart, az Euroligában pedig mind a négy meccsét megnyerte.

Borítókép: facebook/Sopron Basket