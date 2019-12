Merim Mehmedovic lett az Uni Győr MÉLY-ÚT élvonalbeli női kosárlabdacsapatának vezetőedzője.

A győriek eddigi trénerének, a szerb Milos Pavlovicnak azt követően kellett távoznia, hogy a csapat szombaton 75-74-re kikapott a Vasas Akadémia vendégeként az NB I-ben.



Fűzy András elnök hétfőn a klub honlapján felidézte, hogy nyáron jelentősen átalakult a keretük, új koncepció mentén választották ki a játékosokat. Elsősorban tehetséges magyar fiatalokat kerestek, de közben számoltak azzal, hogy becsúszik egy-két váratlan vereség, illetve bravúr is. Az utóbbi hetekben azonban a játék képével, a fiatalok beépítésével, a minőségi játékperceikkel akadtak gondok, és a vezetőség úgy döntött, ebből a gödörből más edzővel próbál meg kilábalni.

"Nem szerettünk volna kívülről edzőt hozni, mert teljesen megbízunk Merim Mehmedovicban, aki jól ismeri a filozófiánkat" - mondta Fűzy az új bosnyák szakvezetőről, aki nyár óta a győri utánpótlásban dolgozott az amatőr NB I-es csapat vezetőedzőjeként és a klub képzőedzőjeként.



Hozzátette, nincs számszerűsített elvárás a csapattal szemben, amely 12 mérkőzés után a tabella ötödik helyén áll, bár a keretet alkalmasnak tartják arra, hogy a dobogós helyezésekért harcoljon.



"A győri kispadon ülni nem könnyű, hiszen a közvélemény zömében győzelmet vár a csapattól. Ugyanakkor nagyon népszerű kispad is, most is sokan bejelentkeztek hozzánk. Mégis a legracionálisabb döntés született: Merim Mehmedovicban maximálisan bízunk. Remélhetőleg hamarosan a csapat pályán mutatott teljesítménye is igazolja a döntés helyességét" - mondta Fűzy András.



Az Uni Győr MÉLY-ÚT vasárnap délután a Zalaegerszeget fogadja az élvonal következő fordulójában.

