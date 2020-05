Kihirdette keretét a következő szezonra a Győr női kosárlabdacsapata, melynek egyik legnagyobb erőssége a Sopronból érkező válogatott játékos, Dubei Debóra lehet.

"Ez egy mérföldkő most az életemben. Öt évet töltöttem Sopronban, amire csak pozitívan tudok visszaemlékezni, de most éreztem úgy, hogy váltanom kell, másfajta környezetben kell kipróbálnom magamat" - nyilatkozta a váltás kapcsán az M4 Sportnak a 23 éves bedobó, aki azt is elmondta, hogy számára mindig a csapata eredményessége volt az első, most viszont kicsit magát helyezte előtérbe, amikor a jövőjéről döntött.



Dubei hozzátette, hogy az elmúlt öt évben nem tudott igazán meghatározó játékosává válni a soproniaknak, Győrben viszont a vezetőség és az új vezetőedző, Iványi Dalma is egyértelműen alapemberként számít rá, így lényegesen több időt tölthet majd a parketten, ami egyértelműen motiválta az átigazolását.



A győri csapat fiatal, ám Dubei szerint kitartó munkával messzire juthat és bízik benne, hogy már a 2020-21-es szezonban jó eredményeket érhet el.



A klub honlapja alapján az együttes új keretének a tavalyi csapatból Török Ágnes, Barnai Judit, Dombai Réka, Baffy Fanni, Kéita Aya, Mansaré Manty és Révész Boróka is tagja, míg új érkező Dubei mellett Weninger Virág, valamint három légiós.



A külföldi különítmény két tagja amerikai. Az irányító Brianna Kiesel a 2016/17-es szezonban már kosarazott Győrben, a legutóbbi szezonban pedig a lengyel Artego Bydgoszcz-ban szerepelt, az Európa Kupában játszott, melyben tíz mérkőzésén 14,3 pontot és 7,4 gólpasszt ért el átlagban. A 193 cm magas Beatrice Mompremier újonc lesz Európában. A center a tengerentúli egyetemi bajnokságban a Baylorban és a Miami Hurricanesben meccsenként átlagban 16,7 pontot és 11,4 lepattanót szerzett. A felnőtt női profi liga idei játékosbörzéjén (draft) a Los Angeles Sparks választotta ki a második kör nyolcadik helyén.



A harmadik légiós az észt Kadri-Ann Lass lesz, aki centerként és négyes poszton is bevethető. A 23 éves kosárlabdázó a Duquesne Egyetem végzős hallgatója, és legutóbb a lengyel Wisla Krakkóban játszott, ahol utolsó teljes szezonjában 10,9 pontot és 5,8 lepattanót átlagolt.

