Az idén már nem bevethető Határ Bernadett helyére az amerikai Glory Johnsont szerződtette a Sopron Basket női kosárlabdacsapata.

A klub honlapjának közlése szerint a montenegrói útlevéllel is rendelkező 30 éves erőcsatárral kizárólag az együttes három decemberi Euroliga-mérkőzésére szerződtek le.



Johnson jelenleg a tengerentúli ligában szereplő Atlanta Dream játékosa. A WNBA-ben kétszer választották be az All Star-gárdába.



Határ Bernadett koronavírus-fertőzés miatt dőlt ki a soproni csapatból és nemrég az orvosi vizsgálatok alapján biztossá vált, hogy 2020-ban már nem léphet pályára.



Az Euroliga első csoporttornájára december 1. és 4. között kerül sor a soproni Novomatic Arénában kialakítandó buborékban, ahol a magyar bajnok mellett a francia Bourges és Basket Landes, valamint a török Galatasaray szerepel.

Borítókép: Facebook.com/ Sopron Basket