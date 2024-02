Az Atlantának nem igazán megy ebben a szezonban idegenben, 10-15 a mérlege, és Philadelphiában sem számít feltétlenül esélyesnek. A csapat a legutóbbi két mérkőzését elvesztette, a 76ers ugyanakkor három vereség után megy bele a mérkőzésbe – egyik rossz sorozat biztosan megszakad. A rájátszás elérése mindkét csapatot hajtja, a 76erset Joel Embiid hiányában Tyrese Maxey és Tobias Harris veheti a hátára.

A Boston Celtics továbbra is a liga legjobb mérlegét (39–12) tudhatja magáénak, ráadásul hazai pályán 27 mérkőzésből csak hármat bukott el eddig. Jayson Tatum játéka ugyanakkor betegség miatt kérdéses. A Wizards 9–41-es szezonbeli teljesítményével nem számíthat sok jóra Bostonban, különösen, hogy sérülés miatt továbbra sem játszat Marvin Bagley III és Isiah Livers.

A Toronto a Charlotte legyőzésével nemrég végett vetett a hárommeccses vereségszériájának, különösen R. J. Barrett villogott (23 pont, 6 lepattanó, 5 assziszt, 1 blokk). Az alapszakasz során másodszor és utoljára találkozik egymással a két csapat, az előző mérkőzést a Houston nyerte 135–106-ra. A Rockets felemásan teljesít az idényben, jelenleg a legutóbbi négy meccséből hármat elvesztett, play in-helyre ugyanakkor még odaérhet a csapat, így érdemes hajtani.

RJ Barrett tonight:



23 points

6 rebounds

5 assists

1 block

9/15 FG

4/6 3PT

1/1 FT

75% TS



TOUGH pic.twitter.com/WaRkpqiJ8v — . (@GTJGotNext) February 8, 2024

A Hornetset fogadó Bucksnál továbbra is kétséges, hogy a Wolves ellen 129–105-re elveszített mérkőzést betegség miatt kihagyó Damian Lillard meggyógyul és pályára léphet-e, a 10–40-es mérleggel álló Charlotte legyőzésére azért így is jó az esély. A Hornets idegenben 5–19-es mérleget tud felmutatni, ráadásul bokasérülés miatt LaMelo Ball, hátsérülés miatt Mark Williams sem vethető be.

A Denver Nuggets a Lakers idegenbeli legyőzése után ismét idegenben lép pályára, és Sacramentóban nem vár rá könnyű csata. A Kingsre két vesztes mérkőzés után ráférne a győzelem, különösen ha vissza akarja venni a New Orleans Pelicanstól a Nyugati konferencia hatodik, playoffot érő helyét. A csapatból De'Aaron Fox 26.9 pontos átlaga a legjobb az idényben, de Domantas Sabonis formáján is sok múlik. A Kings átlagban 118.4 pontot dob a mérkőzésein, miközben 118.1 pontot kap.

A Lakers mérlege hajszál híján pozitív (27–26) a ligában, köszönhetően, hogy a legutóbbi 13 mérkőzéséből 8-at megnyert a csapat. Anthony Davis klasszisteljesítménnyel húzza csapatát az utóbbi időben, a LAL a ligában kifejezetten olyan csapat, amely ellen senki nem szeret játszani. A Pelicans győzelmi esélyeit nagyban befolyásolja, hogy Zion Williamson és Jonas Valanciunas játéka is bizonytalan, hiányukban Brandon Ingramra hárul a teher, hogy a hátán vigye a csapatot.

LeBron with one of the most ridiculous dimes I’ve ever witnessed pic.twitter.com/vD8NfEKCFS — Josiah Johnson (@KingJosiah54) February 9, 2024

Az NBA következő játéknapjának mérkőzései (magyar idő szerint):

Philadelphia 76ers–Atlanta Hawks (szombat 01:00)

Boston Celtics–Washington Wizards (szombat 01:30)

Toronto Raptors–Houston Rockets (szombat 01:30)

Milwaukee Bucks–Charlotte Hornets (szombat 02:00)

Sacramento Kings–Denver Nuggets (szombat 04:00)

Los Angeles Lakers–New Orleans Pelicans (szombat 04:30)

Fotó: Getty Images / Stacy Revere