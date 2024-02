Három különböző típusú viaskodás, négy felvonásban – így lehetne szabatosan megfogalmazni, mi vár az NBA-barátokra magyar idő szerint vasárnap hajnalban, 2.00-s kezdési időponttal. Először a 3 csapatos Skills Challenge, aztán a 8 szereplős Hárompontosdóbó-verseny, majd a várva várt NBA – WNBA mesterlövész-viadal, azaz a Stephen kontra Sabrina tripladobóverseny, végül, a program zárásaként a négy főhőssel megspékelt Zsákolóverseny.

Lássuk sorrendben, egyesével, hol, kikre és mire érdemes figyelni:

SKILLS CHALLENGE – Ügyességi verseny:

Három darab, egyenként három fős csapat méri össze tudását labdavezetői képességet, passz- és dobáskészséget igénylő feladatblokkokban, amelyekből, stílszerűen, hármat kell letudnia a csapatoknak.

Ha már csapatok: az egyik triót a rendező város NBA-csapatának, az Indiana Pacers gárdájának 3 húzóembere, a másikat korábbi draftelsők, a harmadikat pedig All-Star játékosok alkotják. Íme, az ügyességi viaskodás ászai:

A győztes az lesz, aki a legtöbbet szerzi a három különböző feladatsorokra felkínált pontokból – 100-100-200 pontok járnak sorrendben a részfeladat-győzteseknek.

HÁROMPONTOSDOBÓ-VERSENY

8 nehéztüzér, 5 fix hely – bal sarok, bal 45 fok, gyűrűvel szemben, jobb 45 fok és jobb sarok, – minden helyen 5 labdát tartalmazó labdatartóval, illetve két STARRY-pont – egy-egy labda, távolibb ponton, bal 45 és szemben, valamint szemben és jobb 45 közti pozícióban.

4 labdatartón 4 normál és 1 színes labdát találni, és van egy kizárólag színes labdás ötös tartó is, amelynek a pozícióját minden játékos maga választja meg – lesz aki a gyűrűvel szemben helyezi el, lesz aki az egyik sarokban. A STARRY-pontokon lévő egy-egy labda fehér színben pompázik majd. A normál labda 1, a színes labda 2, a fehér STARRY-bogyó pedig 3 pontot ér, így ha egyetlen dobást sem ront el valaki, 40 pontot zsebelhet be. Az összesen 27 dobás végrehajtására 70 másodperce van a főszereplőknek.

A selejtezőkörben minden résztvevő ledobja a maga 27 labdáját, és a 3 legtöbb pontot jegyző triplavágó mehet tovább a döntőbe!

Ott megint jön egy kör – aki itt a legtöbb pontot szerzi, azé a triplabajnoki cím!

A nyolcak pedig a képen:

STEPHEN kontra SABRINA

Talán a zsákolóbajnoki küzdelmek mellett a leginkább várt eseménye az All-Star hétvégének az NBA történetének valaha volt legjobb távoli bombázója, és a női liga, a WNBA tavalyi All-Star gáláján örökrekordot jelentő 37 pontot elérő hölgy különversenye. A szabályok ugyanazok mint a megszokott, fentebb már leírt versenyben, apró, nemek közti különbséget figyelembe vevő módosítással.

Merthogy Stephen Curry majd NBA-távolságból, 7-es, férfiak által használt labdákkal tüzel, Sabrina Ionescu pedig női triplatávolságból, női ballonnal, azaz 6-os méretűekkel igyekszik minél többször tökéletesen célozni!

ZSÁKOLÓVERSENY

4 szereplős, ritkán igazán izgalmas, ámde mégis mindig hihetetlen érdeklődést keltő záróprogramja minden szombatnak az All-Star Gálákon. A szabályok egyszerűek: az első fordulóban mindenki 90 másodperc alatt mutathat be 2 zsákolást, amit 40-től 50 pontig értékel az 5 fős zsűri (Gary Payton, Mitch Richmond, Dominique Wilkins, Fred Jones és Darnell Hillman). A két legjobb összesített eredmény küzd a bajnoki trófeáért és a 105 000 dolláros fődíjért, újabb 2-2, 90 másodperc alatt bemutatandó zsákolás után.

Az idei kiadástól sokat várnak a szakírók, lévén a címvédő Mac McClung és a 2022-es bajnok Obi Toppin mellett egy igazi sztár, a ligaelső Boston Celtics egyik ásza, Jalen Brown is vállalta az indulást.



A vasárnap hajnali történések mindegyikét élőben követhetik azok, akik a Sport1 csatornára kapcsolnak, 2.00-kor! És senki ne feledje a látvány lenyűgözőnek és korábban sosem látottnak ígérkezik: egyrészt, az NFL-ben szereplő Indianapolis Colts otthonául szolgáló Lucas Oil Stadiumban rendezik az eseményt, másrészt egy LED-ekből álló pályát telepítettek erre a célra, ami a lehetőségek végtelen tárházát kínálja. Eképpen!

Up close look at the NBA All-Star LED court and it changing from event to event: pic.twitter.com/usMaLL59jq