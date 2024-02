Nem lesz hiány izgalmakban vasárnap hajnalban sem az NBA-ben, összesen tizenkét csapat lép parkettre.

A Philadelphiát nagyon rosszul érintette Joel Embiid térdsérülése, ráadásul még nem tudni, hogy a 76ers kulcsjátékosának pontosan mennyit kell kihagynia. A csapat a hiányában Tyrese Maxey játékában bízhat leginkább, aki bokasérüléséből fenomenálisan tért vissza, az Utah Jazz 127-124-es legyőzéséből 51 ponttal vette ki a részét. Ellenfele, a Brooklyn Nets a legutóbbi 15 mérkőzésén 4-11-es mérleget tud felmutatni, ami miatt a rájátszás elérésére egyre kevesebb az esély, talán Ben Simmons visszatérése változtathat ezen. A Golden State Warriors láthatóan kiheverte, hogy január 28-án 145-144-es vereséget szenvedett hosszabbításban a Los Angeles Lakerstől, a 76erst és a Grizzliest is magabiztosan legyőzte a csapat, és a legutóbbi három mérkőzését megnyerő Hawks ellen is jó az esélye a győzelemre.

Tyrese Maxey had no idea how badly all of Philly needed to see this…



- 51 Points

- 7/9 from 3

- 10/11 from the line

- 0 Turnovers (‼️‼️)

- 1st All-Star selection

- Most points scored by a Sixer on the road in Utah in franchise history



Dude is a star pic.twitter.com/LpL4gYhY3J