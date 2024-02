A Los Angeles Lakers bemutatta a Staples Center előtti Star Plaza-ban felállított, Kobe Bryant-et ábrázoló, majdnem 6 méteres szobrot. A bronzból készült műalkotáson a 8-as számot viseli a Lakers-legenda, a 2006-os, azóta is felejthetetlen 81 dobott pontos Toronto elleni mérkőzés egyik ikonikus pillanatát megelevenítve. Vanessa Bryant, az elhunyt sztár özvegye elárulta, hogy további két szobor megalkotása van tervben: az egyiken 24-es mezszámban lesz majd látható férje, a másik pedig a kislányával, a helikopterbalesetben vele együtt elhunyt Giannával örökíti majd meg emlékét.

Kareem Abdul-Jabbar úgy vélekedett, hogy „bár a szobor Kobe-t ábrázolja, valójában sokkal inkább a tökéletességet, a kivételességet örökíti meg... Egy ember életének egy adott pillanatát, ám mégis az örökkévalóságot.” Az ex-Lakers centerleganda mellett számos, a klub történetében létfontosságú szerepet betöltő személy is részt vett és beszédet is mondott az ünnepségen, többek között Jeanie Buss, Derek Fisher és Phil Jackson. A franchise többségi tulajdonos- és elnökasszonya akként vélekedett, hogy „folyamatosan eszemben van Kobe...ma azonban boldogság tölt el, mert a jövőben ez a szobor egy igazi zarándokhelye lesz a szurkolóinknak, és itt közösen emlékezhetünk majd arra, mit is jelentett ő mindannyiunknak, a Lakers-családnak.”

A szobor egy háromszög alakú talpazaton áll, Tex Winter háromszög-támadási szisztémájára utalva, amelyet a Kobe Bryant által nyert 5 bajnok serleg hasonmása ölel körül. A talpazaton a 81 pontos mérkőzés statisztikai lapja is szerepel, valamint egy QR-kód, amely a találkozó összefoglalójára „mutat”. S persze Bryant egyik elhíresült mondata is olvasható: „Távozz úgy, hogy jobbá tetted a játékot. És amikor eljön az idő a lelépésre, legendaként lépj tovább.”



Kobe Bryant az örökségét megerősítő szobrával korábbi Lakers-hírességekhez, többek között Shaquille O’Neal és Magic Johnson duójához csatlakozik, akiknek szintén van szobra a Star Plaza-nál.