A Golden State Warriors győzött a Philadelphia 76ers vendégeként, ami már az idegenbeli túrájuk ötödik állomása volt, így a frissesség jelenthet problémát az Indiana Pacersszel szemben, amely otthon játszik és két győzelemmel a háta mögött várja ezt a párharcot. A hazaiaknál Haliburton, Mathurin és Smith játéka is kérdéses, míg a GSW-nél Paul és Payton továbbra sem bevethető. Orlandóba látogat a San Antonio Spurs, mindkét csapat a legutóbbi meccsén a Miami Heattől kapott ki, de Gregg Popovic csapata két egymást követő nap lép parkettre, ami a Magicnek kedvezhet. Fontos hiányzó egyik oldalon sem lesz.

A Cleveland Cavaliers is back-to-back helyzetben van, Donovan Mitchell kiváló formában jelenleg és a csapat hétmeccses győzelmi szériában, ebből adódóan pedig továbbra is a keleti konferencia második helyén a Cavs. A 20-30-as mérleggel álló Brooklyn Nets a play-in vonal alatt áll, de otthon játszik, kérdés, milyen szerepe lesz a fáradtságnak. A New York Knicks a Dallas Maverickset fogadja, a hazaiaknál pedig komoly sérüléshullám van, Anunoby, Randle, Grimes és talán Brunson sem lesz bevethető, míg a Dallas kifejezetten jó formában várja ezt a párharcot. A Doncic-Irving duó parádés formában: a legutóbbi estén 71 pontot dobtak együtt.

Luka Doncic: Kyrie Irving:



35 points 36 points

18 rebounds 6 threes

9 assists 15/24 FG



THIS DUO. pic.twitter.com/cRI5R6rjXd — Legion Hoops (@LegionHoops) February 7, 2024

A Memphis Grizzlies hat vereség után, gyenge otthoni mérleggel és sérülésekkel küzd, míg a Chicago Bulls a playoffért hajt. A Bulls-nál is vannak sérültek, de a DeRozan-Vucevic-Drummond trió elérhető. Ez a meccs kulcsfontosságú lehet a Bulls számára. Komoly rangadónak ígérkezik a nyugati negyedik Milwaukee Bucks és a keleti második Minnesota Timberwolves csatája. Antetokunmpoék egyelőre nem találják a ritmust Doc Riversszel, 1-4 a mérlegük, ezúttal hazai pályán javíthatnak kicsit, de koránt sem lesz ez egyszerű. A Detroit Pistons meglepetést okozott Sacramentoban és nyerni tudott, ami adhat nekik egy kis lendületet, pláne, hogy a Portland Trail Blazersnél több játékos helyzete is kérdéses: Sharpe biztosan nem lesz, Ayton, Grant és Henderson pedig még bizonytalan, hogy pályára tud-e lépni. A liga leggyengébb csapata viszont eddig csak kétszer nyert idegenben.

A Phoenix Suns az utóbbi 14 meccséből 11-en győzött. Most a Utah Jazz ellen lépnek pályára, akiket novemberben kétszeri hosszabbítás után sikerült 140-137-re legyőzniük. A hazaiaknál az utóbbi meccseken jó formába lendülő Beal játéka kérdéses, noha a Suns a favorit, a Jazz támadójátéka azért bármikor képes lehet felállni a nehezebb helyzetekből is. A forduló egyik legjobb találkozójának ígérkezik a Los Angeles Lakers és a Denver Nuggets párharca. LeBron Jamesék három győzelemmel zárták az idegenbeli túrájukat, ráadásul most Kobe Bryant szobrának avatását is ünneplik a Crypto.com Arénában, ami plusz motivációt adhat az aranysárga-lila mezeseknek. Fontos sérült egyik oldalon sincs, meglátjuk, hogy mire mennek Russellék Murray-vel, és hogy hogyan alakul a Davis-Jokics csata a palánk környékén.

"You can't write something better than this."



Mamba Forever. pic.twitter.com/oMA1BtmmZO — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2024

Az NBA következő játéknapjának mérkőzései (a dátumok magyar idő szerint zárójelben):

Indiana Pacers-Golden State Warriors (01:00)

Orlando Magic-San Antonio Spurs (01:00)

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers (01:30)

New York Knicks-Dallas Mavericks (01:30)

Memphis Grizzlies-Chicago Bulls (02:00)

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves (02:00)

Phoenix Suns-Utah Jazzz (03:00)

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons (04:00)

(Borítókép: LeBron James, a Los Angeles Lakers játékosa/David Jensen/Getty Images)