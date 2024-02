Meg kell operálni Trae Youngot, így legalább négy hétig nem állhat csapata, az Atlanta Hawks rendelkezésére az NBA alapszakaszában. A 25 éves irányító bal kezének a kisujjában szakadt el egy szalag, amikor a Toronto Raptors elleni 123–121-es vereség alkalmával. A műtétre New Yorkban kerül sor.

Young kiesése a lehető legrosszabbkor jött az Atlanta csapatának, a Hawks ugyanis a play-int jelentő 10. helyen áll, de azt még meg is kell tartania. A helyzetet nehezíti, hogy a center Onyeka Okongwu felépülésére is jócskán várni kell még. Young a szezon során 26.8 pontos és 10.8 asszisztos átlaggal tűnt ki a mezőnyből, nem véletlenül lett tagja az idei All Star-csapatnak is.

"Nem tehetünk mást, alkalmazkodunk a kialakult helyzethez – idézi az nba.com az Atlanta vezetőedzőjét, Quin Snydert. – A szezon során számos sérülés nehezítette a helyzetünket, nem szabad hagyni, hogy ez nagyon befolyásolja a csapatot. Sajnálom Traét, nála rosszabbul senki nem érzi most magát."

