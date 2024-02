Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga bejelentette, hogy öt játékosra is fizetés nélküli eltiltást szabott ki a néhány nappal ezelőtti New Orleans Pelicans-Miami Heat mérkőzésen kialakult balhé miatt, amely amiatt történt, hogy Zion Wiilliamson elcsent egy labdát, majd Kevin Love két kézzel átkarolta őt, megakadályozva így egy zsákolásban.

A kakaskodásban két főszereplő, Jimmy Butler és Naji Marshall egy-egy meccses eltiltást kapott, őket szét is kellett választani a parketten, míg José Alvarado és Thomas Bryant egyaránt három mérkőzéses büntetést kapott, ugyanis ők az oldalvonalnál elhagyták a cserepadot és úgy estek egymásnak. Ötödikként Nikola Jovics kapott még egy meccses szankciót, amiért bement a pályára.

Az említett incidens:

Naji Marshall vs Jimmy Butler



Teams fight at midcourt! pic.twitter.com/6jx6eCWG8e — retroPels (@retro_pels) February 24, 2024

A New Orleans Pelicans ma hajnalban vereséget szenvedett a Chicago Bulls ellen, ezzel Naji Marshall le is töltötte eltiltását, de Alvaradora még vár két mérkőzésnyi kényszerszünet. A Miami legközelebb a Kings otthonában lép parkettre, Butler és Jovics ott róhatja le a büntetését, de Bryant a Trail Blazers és a Nuggets elleni meccsen sem áll majd rendelkezésre. A Miami edzője, Erik Spoelstra vasárnap elmondta, szerinte szigorú az ítélet, hiszen a meccsen is kapott már büntetést, ugyanis kihagyta a negyedik negyedet, de kitért arra is, hogy nem szabadott volna, hogy ennyire elszabaduljanak az indulatok.

(Borítókép: Sean Gardner / Getty Images)