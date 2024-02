A Nyugati konferenciában Luka Doncic, míg a Keletiben Donovan Mitchell lett a 16. játékhét legjobbja az NBA-ben.

NBA Players of the Week for Week 16.



West: Luka Doncic (@dallasmavs)

East: Donovan Mitchell (@cavs) pic.twitter.com/o7ZGYFxvN5