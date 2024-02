Shaquille O’Neal 32-es mezszámát visszavonultatta az Orlando Magic – a floridai klub történetének első olyan játékosává vált az OKC Thunder elleni mérkőzést követő ceremónia által a korábbi center, akinek a korábbi mezszámát senki más nem használhatja innentől fogva. Nem mellesleg a liga harmadik olyan kosarasává vált az immáron tv-s szakember, aki három franchise-nál (Lakers, Heat, Magic) is kiérdemelte ezt az elismerést. A teljes ceremónia alább látható:



Az ESPN információi szerint a New York Knicks hivatalos óvást nyújtott be a ligához a Houston Rockets elleni mérkőzés végjátékában történt játékvezetői hiba miatt. A Knicks döntése azután született meg, hogy a mérkőzés fő játékvezetője, Ed Malloy utólag elismerte hibáját, és az NBA L2M-jelentése is azt jelezte, hogy Jalen Brunson tévesen kapott személyi hibát az Aaron Holiday-jel szembeni védekezése alkalmával. Mindez 103-103-nál történt, 0.1 másodperccel a találkozó lefújása előtt, és 2 büntetődobáshoz juttatta a houstoni játékost. A Knicks abban bízik, hogy vagy lejátszhatják a hosszabbítást, vagy legalább nem számít bele vereségként idei mérlegükbe ez a mérkőzés. Az NBA-történelem mindössze 6 esetet jegyez fel, ahol egy adott csapat óvását elfogadták – legutóbb 2007-08-ban, éppen az Orlandóban megünnepelt O’Neal, és az ő hatodik faultja, nem faultja volt az elfogadott óvás oka. A szóban forgó eset a következő volt:

Az elmúlt 24 óra egyik legérdekesebb híre az volt, hogy Kyle Kuzma saját döntéséből fakadóan maradt a liga egyik leggyengébb csapatánál, a Washington Wizzards-nél, pedig a Dallas Mavericks és a fővárosi klub már mindenben megegyezett egymással a bedobót érintő csereügyletről. Sokan úgy vélik, inkább akart maradni első opció Kuzma egy pocsék csapatban, mint kiegészítőember lenni egy playoffért harcoló társaságban. Kuzma mindezt úgy csomagolta be, hogy „szeretnék részese lenni annak, ami itt épül”.



Kyle Lowry hivatalosan is a Philadelphia játékosa, már a szerződését is aláírta – ezt jelentette be Daryl Morey. Thaddeus Young még nem ünnepelhet, de a hírek (Adrian Wojnarowski) szerint közel áll ahhoz az egykori Toronto-, és Brooklyn-játékos, hogy a Phoenix Suns alkalmazottja legyen.



A végére jöjjön egy bírósági ügy: a Mecklenburg Megyei Legfelsőbb Bíróság 3 vádpontot is ejtett Miles Bridgesszel szemben, perdöntő bizonyíték hiányában. A játékos állítólagosan billiárdgolyókkal dobálta meg egykori barátnője autóját, ám a hölgy ellentmondásba keveredett önnön történetével a rendőrségi kihallgatások alkalmával azzal kapcsolatban, hogy miként keletkeztek autóján a sérülések.

