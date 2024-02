Többek között olyan rangadók következnek, mint a 76ers – Cavs csörte, avagy a Timberwolves – Bucks csúcsderbi – mindkét említett párharccal hosszabban is foglalkoztunk felvezetőnkben!



Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers

A Philadelphia 76ers a New Yorktól elszenvedett fájó vereség után fogadja a szintén pofon után lévő Cleveland Cavalierst, akik Orlandótól kaptak ki. A Phillyben hiába parádés Tyrese Maxey támadójátéka, Joel Embiid térdsérülés miatt továbbra sem bevethető, az egészséges társak pedig túlzottan hullámzóan teljesítenek. A hazaiak a legnagyobb sztárjuk mellett Robert Covingtont biztosan, De'Anthony Meltont pedig vélhetőleg nélkülözni lesznek kénytelenek. A Cavaliers Darius Garland és Jarrett Allen vezetésével igyekszik visszatalálni az All-Sta Gála előtti, összességében csodás formájához, amit leginkább az nehezít, hogy Donovan Mitchell betegséggel küszködik, az is előfordulhat, hogy nem is lép majd pályára ezúttal sem. Ha mégis ott lesz a társak között, akkor viszont favoritként száll harcba a Tristan Thompson - Ty Jerome duót biztosan nélkülöző Cavs.

Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers

A Los Angeles Clippers (36-18) azt követően látogat a Memphis Grizzlies (20-36) gárdájához, hogy péntek hajnalban fájóan sima, 129-107-es vereséget szenvedtek Oklahoma Cityben, függetlenül attól, hogy Kawhi Leonard, Norman Powell, James Harden és Paul George is jó produkcióval rukkolt elő. Szerencséjükre a back-to-back második felén az ezer sebből vérző Grizzlies vár rájuk, akik azonban az All-Star-szünet előtt két meccset is nyertek, az egyiket ráadásul a Milwaukee ellenében. Ziaire Williams és GG Jackson teljesítményén szombat hajnalban is sok múlik majd hazai részről, akik nem tudják, hogy számíthatnak-e Jaren Jackson Jr. szolgálataira a szezonbeli egymás elleni mérleget 2-1-re vezető Clippersszel szemben.

New Orleans Pelicans - Miami Heat

A New Orleans Pelicans (34-22) egy meggyőző, 22 pontos Houston Rockets fölött aratott diadalt követően látja vendégül a Miami Heat (30-25) csapatát. A Pels-siker értékét növeli, hogy Brandon Ingram betegség miatt nem léphetett pályára, ám CJ McCollum, Zion Williamson és Jonas Valanciunas hármasfogata játszi könnyedséggel hozta le a gárda zsinórban negyedik győzelmét. A Heat is remek formát fut, most éppen a, még az All-Star-szünet előtti, 76ers fölött aratott 109-104-es győzelem pozitív hullámait kívánják tovább lovagolni, amelyben már Jimmy Butlernek is ugyanúgy főszerep jutott, mint Bam Adebayónak. Az utolsó 4 fellépéséből hármat nyerő floridaiak a biztos kimaradókon (Rozier, Josh Richardson és Dru Smith) túl Tyler Herro esetleges lábsérülés miatti hiánya okán izgulhatnak, a hazai oldalon pedig Ingram játéka újra kérdőjeles.

Minnesota Timberwolves - Milwaukee Bucks

A játéknap csúcsrangadóján a Target Center várhatóan frenetikus hangulatú közönsége előtt fogadja a ligaelső Minnesota Timberwolves (39-16) a továbbra is csak szenvedő Milwaukee Bucks (35-21) együttesét. A 4 mérkőzéses győzelmi sorozatban lévő Timberwolves hazai környezetben több, mint kiváló (19-5), és olyan vezérei vannak, mint Anthony Edwards (26.2 pont, 5.2 lepattanó és 5.3 gólpassz meccsenként), akit Karl-Anthony Towns és Rudy Gobert segítenek igencsak hatékonyan. Ráadásul a liga legjobb védelme is a minnesotai csapaté, lévén náluk kevesebb pontot (106.7-et találkozónként) senki sem kap, míg ők maguk előrefele 114-et átlagolnak.

Az edzőcsere sem hozott változást a Milwaukee Bucks háza táján, lévén Doc Rivers ezidáig 3 győzelmet és 7 vereséget jegyzett új állomáshelyének vezetőedzőjeként. A gárda elsősorban védekezésben gyatra, ugyanis hiába átlagolnak 122 pontot támadásaikkal (liga 2. mutató), 118.8-at kapnak is (8. legtöbb). Az Antetokounmpo-Lillard duó továbbra is egy hullámvasútra emlékeztet, komoly kilengésekkel mindkét irányba, és kijelenthető, hogy a bokasérüléssel bajlódó, éppen ezért Khris Middleton elképzelhető hiánya alapjaiban határozhatja meg a Bucks játékát, leginkább a védőtérfélen.

Edwardsnál tartva, nem akárki mondott felemelő szavakat róla:

Kevin Durant says that Victor Wembanyama & Anthony Edwards will be the best players in 10 years.pic.twitter.com/ljcW9Wo3EQ — 32 (@katszn_) February 20, 2024

A játéknap további mérkőzései közül kiemelendő, hogy a liga élcsapatai közül kettő is olyan ellenféllel csap össze, amely rettenetes formát fut. Az Oklahoma City Thunder a zsinórban 9 vereségnél járó Washingtont fogadja, míg a címvédő Denver Nuggets éppen a fővárosiak péntek hajnali legyőzését követően találkozhatnak a sorozatban 6 kapott pofonnál járó Portland Trail Blazersszel.

Atlanta Hawks - Toronto Raptors

Houston Rockets - Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder - Washington Wizards

Golden State Warriors - Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers - Denver Nuggets

Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs



(Fotó: Stacy Revere/Getty Images)