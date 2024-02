Ez lesz a 73. All-Star-gála az NBA történetében, melynek idén az indianpolisi Gainbridge Fieldhouse ad otthont. A város másodjára rendezője a gálának 1985 után. Az esemény maga az elmúlt években komoly népszerűségvesztésen esett át, ugyanis olykor "unalomba fulladt", ám a liga 2017 után újra visszatér a régi formátumhoz, mely szerint a két főcsoport, vagyis a keleti és a nyugati konferencia két csapatot fog alkotni, s nem egy drafton keresztül választanak az adott csapatkapitányok. Előbbi vezetőedzője Doc Rivers, a Milwaukee Bucks nemrégiben kinevezett trénere lesz, ugyanis a Boston Celtics első embere, Joe Mazzulla nem vállalhatta ezt a feladatot, hiszen ő tavaly már vezette a válogatottat. A nyugati együttes Christ Finch, a Minnesote Timberwolves edzője irányítja.

A kezdőket január 25-én jelentették be:

A szombati játéknap az ügyességi versenyekről szól, és két hihetetlen újdonsággal is készülnek a szervezők. Az egyik, hogy összecsap egy dobóversenyen Sabrina Ionescu, a WNBA-ben szereplő New York Liberty játékosa, aki idén a WNBA All-Star tripladobóversenyén 37 pontot szerzett (27 kísérletéből 25 talált) és Steph Curry, az NBA történetének legjobb tripladobója. Izgatottan várják sokan ezt a párbajt, nehéz megmondani, ki nyerhet majd.

A tripladobó-versenyen és a zsákolóversenyen is ott lesz a címvédő Damian Lillard és Mac McClung, az ügyességi versenyen pedig a helyi Indiana Pacers, egy All-Star hármas és három draftelső méri össze erejét. Két dolog extrán különlegessé teszi ezt a napot. Egyrészt, hogy az NFL-ben szereplő Indianapolis Colts otthonául szolgáló Lucas Oil Stadiumban rendezik, másrészt, hogy egy LED-ekből álló pályát telepítettek erre a célra, ami a lehetőségek végtelen tárházát kínálja.

Here's a first look at the NBA's new interactive LED glass court for this year's all-star weekend.



The court will display replays and stats directly on the floor and it can also rotate through sponsors in real-time.



The future is going to be wild.pic.twitter.com/DgoRVeAHWI