A Philadelphia 76ers regnáló MVP-je, Joel Embiid kedden a Golden State Warriros elleni mérkőzésen sérült meg, azonnal a térdéhez kapott, ám akkor még nem volt tudható, milyen hosszú kényszerőihenő vár a nemrégiben 70 pontot dobó sztárra. Az már biztos, hogy az elkövetkező néhány meccset biztosan kihagyja, ugyanis porcleválást diagnosztizáltak a térdében, ami akár négy-hat hetes kihagyást is jelenthet, bár egyelőre erről pontos információ még nincs. A NBA 75.000 dolláros pénzbüntetéssel sújtotta a 76erst, ugyanis nem jelentette be időben a center sérülését a szombati, Denver Nuggets elleni meccs előtt.

Embiid sérülése:

Joel Embiid is headed to the locker room after Jonathan Kuminga fell on him



Hope he's ok pic.twitter.com/iZysg8pULR — Bleacher Report (@BleacherReport) January 31, 2024

A liga új szabálya szerint egy játékosnak a 82 alapszakasz-mérkőzésből legalább 65 találkozón pályára kell lépnie annak érdekében, hogy bármilyen egyéni díjra is jogosult legyen, Embiid pedig már 13 meccset kihagyott, így egyre kevesebb az esély arra, hogy megvédje MVP-címét. A Philadelphia sztárja a 2023/24-es idényben eddig 36 pontot, 11,4 lepattanót és 5,8 gólpasszt átlagolt.

Jó esély van arar, hogy Embiid kihagyja a február 18-i All-Star-mérkőzést is, melyről magyar idő szerint péntek reggelre az is kiderült, a kezdő ötösök mellett kik alkotják majd a cseresort. A húzónevek között szerepel a New York Knicks hátvédje, Jalen Brunson, a Golden State Warriros sztárja Stephen Curry és a Los Angeles Clippers bedobója, Kawhi Leonard.

A keleti konferencia All-Star-csapata:

Kezdők:

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks (kapitány)

Joel Embiid, Philadelphia 76ers

Jayson Tatum, Boston Celtics

Tyrese Haliburton, Indiana Pacers

Damian Lillard, Milwaukee Bucks

Cserék:

Jalen Brunson, New York Knicks

Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers

Jaylen Brown, Boston Celtics

Bam Adebayo, Miami Heat

Julius Randle, New York Knicks

Tyrese Maxey, Philadelphia 76ers

Paolo Banchero, Orlando Magic

A nyugati konferencia All-Star-csapata:

Kezdők:

LeBron James, Los Angeles Lakers (kapitány)

Kevin Durant, Phoenix Suns

Nikola Jokić, Denver Nuggets

Luka Dončić, Dallas Mavericks

Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder

Cserék:

Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves

Stephen Curry, Golden State Warriors

Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers

Anthony Davis, Los Angeles Lakers

Devin Booker, Phoenix Suns

Paul George, Loss Angeles Clippers

Karl-Anthony Towns, Minnesota Timberwolves

YOUR 2024 NBA ALL-STAR RESERVES ⭐



Which squad are you rocking with? pic.twitter.com/3tzgyuBXmP — Bleacher Report (@BleacherReport) February 2, 2024

(Borítókép: Thearon W. Henderson/Getty Images)