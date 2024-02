Bőven van miből válogatniuk az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rajongóinak, hiszen magyar idő szerint 1-3 órás kezdéssel 10 mérkőzést is rendeznek a tengerentúlon, azaz a 30 csapatból 20 is pályára lép!

A kínálatból nehéz kiválasztani a legérdekesebbet, mindenesetre a Nyugati konferencia harmadik helyén álló Clippers-re érdemes figyelni. A los angelesiek a legutóbbi 10 mérkőzésükből 8-at megnyertek, és sorozatban a hetedik mérkőzésükre készülnek a Keleti konferenciába tartozó ellenféllel szemben – ezúttal a Detroit Pistons-nál vendégeskednek a Little Ceasars Arénában. A Pistons a liga legrosszabb mutatójával áll, így papírforma eredménynek tűnhet a Clippers győzelme, de érdemes megjegyezni, hogy a Detroit mind a 6 idénybeli győzelmét december 30 óta szerezte.

Ami a többi mérkőzést illeti, a Washington Wizards kilenc mérkőzése nem nyert otthon, úgy fogadja a Miami Heatet, a Phoenix Suns sorozatban a harmadik győzelmére készül, ellenfele ezúttal az Atlanta Hawks lesz, és különösen abban bízik, hogy a Devin Booker, Kevin Durant és Bradley Beal alkotta hármas ezúttal is jól muzsikál, sőt ami fontosabb, sokáig egészséges marad. Az Indiana Pacers az idény során egyszer már megverte a Sacramento Kingset, másodszor is megtenné, a győzelem a rájátszás elérése szempontjából is fontos mindkét félnek. Ha a Houston Rockestsnél is hasonló álmokat dédelgetnek, ideje rákapcsolni kicsit, az biztos, hogy a Torontót hazai pályán meg kell verni.

A liga második legjobb mérlegével rendelkező Timberwolves ezúttal az Orlando Magic-hez látogat, Karl-Anthony Towns és Rudy Gobert jó formája is bizakodásra adhat okot. A hazai pályán 5–19-es mérleggel rendezkező San Antonio Victor Wembanyama klasszisában reménykedhet leginkább a Pelicans ellen, a Nyugati konferenciában második Oklahomának az eddigi eredmények alapján nem okozhat gondot a Charlotte Hornets legyőzése. A Grizzliest sok sérülés sújtja, összesen hét teljesen egészséges játékosa van, így a legutóbbi mérkőzésén 37 pontot dobó Stephen Curry vezérletével még idegenben is a Golden State Warriors az esélyesebb. A legkésőbbi mérkőzésen a Denver Nuggets fogadja a Portlandet, és Nikola Jokics hiányában is nyernie kell.

Fotó: Getty Images / Christian Petersen