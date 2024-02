San Antonio Spurs–New Orleans Pelicans 113–114

Végleteking kiélezett mérkőzést vívott egymással a Spurs és a Pelicans magyar idő szerint hétfő hajnalban. A San Antonio az első negyedet 9 ponttal megnyerte, majd a következő kettőt ugyanennyivel elvesztette, a negyedikben pedig egyetlen pont döntött a Pelicans javára. Az utolsó kosár nem akármilyen játék végén született meg, Zion Williamson indult meg a félpályától és három Spurs-játékos között 3.8 másodperccel a vége előtt sikeresen feltette a ziccert.

