Charlotte Hornets–Indiana Pacers 111–102

Miles Bridges dupla duplával (20 pont, 10 lepattanó) vezette győzelemre a Hornets-et, amely egymás után második mérkőzését nyerte – ilyen sorozatra sem volt sok példa Charlotte-ban a szezon során. Az újonnan érkezők közül Grant Williams, Seth Curry, Tre Mann és Vasilije Micic is jól mutatkozott be, Curry 18 pontig jutott a padról beállva.

Cleveland Cavaliers–Philadelphia 76ers 121–123

Sorozatban aratott kilenc győzelem után kapott ki ismét a Cavs, ráadásul hazai pályán. Az Indianától érkező Buddy Hield mindössze harmadik meccsét játszotta a 76-ersben, de 24 pontig, 4 lepattanóig és 8 asszisztig jutott.

Atlanta Hawks–Chicago Bulls 126–136

Ayo Dosunmu karriercsúcsot jelentó 29 pontot dobott a Bullsban, amely a szezon során még nem dobott ennyi pontot, mint most Atlantában. DeMar DeRozan 29 ponttal, Nikola Vucevic dupla duplával (24 pont, 11 lepattanó) zárt a Bullsban. A Hawksban Trae Youngnak nem mentek a hármasok, 10-ből csak 2-t dobott be.

Toronto Raptors–San Antonio Spurs 99–122

Victor Wembanyama jó napot fogott ki: 27 pont, 14 lepattanó és karriercsúcsnak számító 10 blokk (!) lett a mérlege. Nem csoda, ha a Spurs hét vereség után ismét nyerni tudott. Amióta a blokkok számát vezetik (1973–1974) Victor Wembanyama a negyedik újonc, és az első David Robinson óta, aki úgy ér el tripla duplát, hogy abban legalább 10 blokk is van.

