Philadelphia 76ers–Atlanta Hawks 121–127

Két vesztes mérkőzés után nyert ismét az Atlanta, a 76ers Joel Embiid sérülése óta sorozatban a negyedik mérkőzését bukta el, és ha a negatív spirál folytatódik, a korábban biztosnak tűnő rájátszás elérés is veszélybe kerülhet. A Hawks legjobbja a 37 pontig jutó Trae Young volt, a negyedik negyedben ráadásul 13-at dobott ebből, így kulcsszereplő volt a győzelemben.

Boston Celtics–Washington Wizards 133–129

A vártnál jobban megizzadt a Celtics a Wizards ellen hazai pályán, az első, a második és a negyedik negyedet is elvesztette ellene, a harmadikban viszont húsz ponttal többet dobott (36–16), ami elég volt a győzelemhez. Jayson Tatum 35 pontig jutott, Kristaps Porzingis 34 pontja mellett 11 lepattanót is gyűjtött, a Boston szezonbeli 40. győzelmét aratta. Payton Pritchard első negyedes buzzer beaterje:

PAYTON PRITCHARD HITS FROM BEYOND HALF COURT AT THE Q1 BUZZER



