Memphis Grizzlies–Milwaukee Bucks 113–110

Zaire Williams és GG Jackson is 27 pontot dobott, Vince Williams 18 pontja mellett 12 lepattanót szerzett – a Grizzlies így meglepetésre legyőzte a jóva esélyesebbnek tartott Bucks-ot. A karriercsúcsot dobó Zaire Williams a mérkőzés után elmondta, a játékosok egymásért is küzdöttek, és a "belüket is kihajtották" a mérkőzésen, így megérdemelték a bravúrt. A Bucksban Giannis Antetokounmpo hiába jutott dupla dupláig (35 pont, 12 lepattanó) 43. alkalommal (!) a szezon során, és dobott Damian Lillard is 24 pontot, ez nem volt elég. Pedig a negyedik negyed vége előtt még Lillard egy hármassal megpróbált egyenlíteni, dobása azonban rövid lett.

Utah Jazz–Golden State Warriors 137–140

A padról beállva dobott szezoncsúcsot jelentő 35 pontot Klay Thompson, aki 7 hármast is elsüllyesztett a gyűrűben, győzelemre vezetve ezzel a Jazz ellen a Warrirorst. Thompson az újoncszezonja óta először nem volt a kezdőcsapat tagja, hogy ezen húzta -e fel magát, azt nem tudni, mindenesetre Steve Kerr vezetőedző döntése bevált. A Warrirors még azt is elbírta, hogy a Jazznél Collin Sexton 35, Keyonte George 33 pontig jutott. Az Utah a második negyedet rontotta el nagyon, a Warriors azt 48–32-re nyerte, és utána már hiába futottak az eredmény után a hazaiak.

Portland Trail Blazers–Minnesota Timberwolves 91–128

Gyakorlatilag az első negyedben eldőlt minden – a Wolves 44–14-el indított, és utána szépen megtartotta az előnyét, amennyire csak tudta. Anthony Edwards 34 pontig, 6 lepattanóig és 7 asszisztig jutott, Karl-Anthiny Towns 23 ponttal és 8 lepattanóval zárt, míg a Portlandból Jerami Grant vezeti a listát 20 ponttal. Rudy Gobert, a Wolves centere a mérkőzés után úgy nyilatkozott, hogy a csapat célja a bajnoki cím, még akkor is, ha ezért sokan jelenleg meg is mosolyogják őket.

AZ NBA LEGUTÓBBI JÁTÉKNAPJÁNAK VIDEÓS ÖSSZEFOGLALÓJA ITT ÉRHETŐ EL!

Fotó: Getty Images / Alex Goodlett