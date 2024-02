Indiana Pacers–Houston Rockets 132–129

Különösen a harmadik negyedben (38–24) remekelt a házigazda Pacers a Houston ellen, miközben a csapatot a 29 pontos Pascal Siakam és a 17 ponttal és 4 assziszttal záró T.J. McConnell vitte a hátán. A kameruni kosaras január közepén egy csereüzlet keretében érkezett Indianába, ám ehhez képest remekül beilleszkedett, a csapat védekezése is jobban működik vele. A Rocketsnél Jalen Green volt a legeredményesebb 30 pontjával.

Brooklyn Nets–Dallas Mavericks 107–119

Kyrie Irving ismét remekelt Brooklynban, igaz ezúttal nem a Nets, hanem a Dallas színeiben tette mindezt: 36 pontot dobott, amelynek a felét hármasok adták ki. Luka Doncic tripla duplája egy hajszálon múlt, 35 pontot, 18 lepattanót és 9 asszisztot ért el. A Brooklyn későn próbált visszakapaszkodni, legjobb dobói Mikal Bridges (28 pont) és Royce O'Neil (18) lettek.

Miami Heat–Orlando Magic 121–95

Nem sok esélyt adott a Heat a Magicnek Miamiban. A harmadik negyedet 40–26-ra megnyerték a hazaiak, majd a negyedikben Jimmy Butler 63 másodperc alatt 8 pontot dobott (két hármas, egy dupla), és onnantól már csak a végeredmény volt kérdés. A Miamiból hét játékos is tíz pont felett zárt, míg az Orlandóból Paolo Banchero dobta a legtöbbet (23 pont), és a csapat sorozatban megnyert három mérkőzése után az első vereségét szenvedte el.

PUT JIMMY BUTLER IN THE THREE POINT CONTEST pic.twitter.com/XCp6M2AMbZ