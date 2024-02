Jayson Tatum és Anthony Edwards egyaránt 41 pontig jutva vezette diadalra csapatát, ugyanakkor a Milwaukee Bucks a Denver legyőzését követően teljesen súlytalannak bizonyult a Jimmy Butlert nélkülöző Miami Heat ellenében!



Orlando Magic - OKC Thunder 113-127

Az OKC úgy tudott nyerni Orlandóban, hogy Jalen Williams és Shai Gilgeous-Alexander együttesen 65 pontot szórtak, abszolút testvériesnek mondható, 33-32-es elosztásban.



Brooklyn Nets - Boston Celtics 110-118

Jayson Tatum egészen kivételes estét repesztett Brooklynban: a Celtics egyik legnagyobb ásza 41 pontot dobott, és ha mindez nem lett volna elegendő, 14 lepattanót és 5 gólpasszt is jegyzett pontjai mellett. A bostoniak magabiztos sikerének értékét alaposan növeli két tény is: egyrészről Kristaps Porzingis nem lépett pályára, másrészről Tatum társai közül négyen is eljutottak legalább 14 pontig, köztük az a Jrue Holiday is, aki 12 gólpasszt is kiosztva volt karmestere a Tatum-parádénak!



Milwaukee Bucks - Miami Heat 97-123

Hiába nem lépett pályára a Miami Heat ásza, Jimmy Butler a Milwaukee Bucks vendégeként letudott alapszakasz-mérkőzésen, a floridaiak minden negyedet meg tudtak nyerni, és rajt-cél győzelemmel távoztak a bajnoki álmokat dédelgető rivális otthonából. A hazaiaknál igazán senki sem dicsérhető, nem nagyon volt ritmusa ezen az estén Antetokounmpóéknak, amit jelez a 45% alatti mezőnymutató, meg a közel 20 eladott labda is. Eközben a másik oldalon jobbnál-jobb egyéni és csapatteljesítményeket láthattunk: Jovic 24 pontos 7 lepattanós dupla-duplával, Bam Adebayo pedig 16-12-11-es tripla-duplával vétette észre magát a 19 triplát szóró Miamiban.



Videós összfeoglalókat tartalmazó cikkünket az alábbi linkre kattintva érhetik el:

Phoenix Suns - Sacramento Kings 130-125

Az este talán legnagyobb rangadóján a Phoenix remek hajrával le tudta gyűrni a Sacramento csapatát, függetlenül attól, hogy De’Aaron Fox 40 ponttal, Domantas Sabonis pedig újabb, ezúttal 35 pontos, 18 lepattanós és 12 asszisztos tripla-duplával jelentkezett. Az arizonai csapatból Durant (28 pont és 11 lepattanó), Booker (25 egység mellett 9 gólpasz) és Eric Gordon (23 pont) teljesítménye tűnt ki egyénileg, illetőleg az, hogy kolletívaként higgadtabban kezelték az utolsó negyed megpróbáltatásait - pontosabban dobtak, és regisztráltak 4 dobásblokkolást is!



Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves 109-121

Anthony Edwards ellenállhatatlan volt – 41 dobott ponttal vezette győzelemre csapatát, köszönhetően elsősorban annak, hogy az utolsó negyed elején még 86-84-es hazai előnyből villámgyorsan 92-111 lett, ami ugyebár egy 6-27-es rohamot jelent. A Minny ezzel a diadallal továbbra is őrzi első helyét Nyugaton.



LA Lakers - Detroit Pistons 125-111

Semmit sem bízott a véletlenre a Lakers: a James (25 pont, 8 assziszt), Russell (21 pont) és Davis (20 pont, 14 lepattanó) trió irányításával már a nagyszünetben 23 ponttal vezetett, és egy rutinmunkának nevezhető második 24 perccel habkönnyed győzelmet aratott.

(Fotó: Stacy Revere/Getty Images)