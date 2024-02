Detroit Pistons - Orlando Magic 99-111

Nem tudott komoly ellenállást tanúsítani a Pistons, pedig az utolsó negyedig partiban voltak, de az Orlando jobban menedzselte a végjátékot. A Magic ezzel három győzelmet aratott az elmúlt négy mérkőzésén, Franz Wagner 38 pontot dobott.

Washington Wizards - Phoenix Suns 112-140

Bradley Beal visszatérése volt a meccs egyik kulcskérdése, hogy a Wizzardsnál korábban 11 szezont lehúzú játékos esetleg nosztalgiázik-e korábbi csapata ellen. És igen, az immáron Phoenix Sunst erősítő játékos 43 pontos, szezoncsúcsot jelentő mérkőzéssel tért vissza Washingtonba és egy másodpercre sem lasított.

What a return to D.C. for Bradley Beal



43 PTS

16/21 FGM

4/5 3PM



The Suns put up 140 points and get the W. pic.twitter.com/WkP4x8bwQ5