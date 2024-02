Washington Wizard-Cleveland Cavaliers 105-114

A Cleveland Cavaliers az All-Star-szünet előtt kifejezetten jó formában volt, húszból tizennyolc meccset megnyert, ám a kényszerszünet kicsit megtörte a lendületüket, ugyanis egymás után kétszer is kikaptak, amire legutóbb december végén-január elején volt példa. A Washington Wizards elleni mérkőzés viszont tökéletes lehetőség volt a javításra, J.B. Bickerstaff csapata noha csak 9 ponttal nyert, de értékes sikert aratott. Jarrett Allen 22 pontos, 12 lepattanós dupla-duplát jegyzett, a parkett két legeredményesebb játékosa mégis washingtoni volt, Jordan Poole 31-t dobott 5 lepattanó és 5 assziszt mellett, míg Kyle Kuzma 27-et (7-5). A Wizards sorozatban 11. vereségét könyvelte el, ebben a párharcban a Cavs pedig egymás után a nyolcadik győzelmét.

Golden State Warriors-Denver Nuggets 103-119

Szintén zsinórban nyolcadjára nyert egy ellenfél ellen a Denver Nuggets, ám ez a gárda nem a liga egyik leggyengébb csapata, hanem a Golden State Warriors volt, amelynek nagyon nem megy a Denver Nuggets ellen. Ezúttal a címvédő tizenhat ponttal nyert, többek között köszönhetően Nikola Jokics remek teljesítményének, aki 32 pontos, 16 lepattanós és 16 gólpasszos tripla-duplát rakott le az asztalra, de Jamal Murray produkciója is megsüvegelendő volt a maga 27 pontjával. Stephen Curry ezúttal "árnyéka volt" önmagának, csak 20 pontig jutott. A Nuggets sorozatban harmadjára nyert és már harmadik a nyugati főcsoportban, a GSW maradt a tizedik.

Nikola Jokic tonight:



32 Points

16 Rebounds

16 Assists

4 Steals

54% FG



Best in the world. pic.twitter.com/sOdjHm8It4 — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 26, 2024

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 123-113

Nem csupán a Warriors és a Nuggets párharca volt az egyetlen rangadó nyugaton, magyar idő szerint vasárnap este Phoenixben is komoly csörtét rendeztek, amely mind a Lakers, mind a Suns szempontjából fontos jelentősségel bírt a rájátszást illetően. Kevin Duranték január 8-a óta nem kaptak ki hazai környezetben, s a los angelesiek ellen is sikerült továbbvinni ezt a szériát. A Phoenix jobban menedzselte az utolsó negyedet, s noha a második etapban 17-tel is vezettek, volt, amikor kettőre csökkent az előnyük. LeBron Jamesen nem múllott, 28 pontot 7 lepattanót és 12 asszisztot jegyzett, amivel a parkett legeredményesebb játékosa volt. Kevin Durant és Anthony Davis egyaránt 22-22-t dobott. A Suns feljött a hetedik helyre a nyugati konferenciában, a Lakers maradt a 9.

Az NBA aktuális játéknapjának további eredményei:

Philadelphia 76ers–Milwaukee Bucks 98-119

Indiana Pacers–Dallas Mavericks 133-111

Atlanta Hawks–Orlando Magic 109-92

Houston Rockets–Oklahoma City Thunder 110-123

New Orleans Pelicans–Chicago Bulls 106-114

Utah Jazz–San Antonio Spurs 128-109

Portland Trail Blazers–Charlotte Hornets 80-93

Los Angeles Clippers–Sacramento Kings 107-123

(Borítókép: Amanda Loman / Getty Images)