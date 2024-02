Dallas Mavericks-Phoenix Suns 123-113



Az All-Star szünet sem törte meg a Dallas Mavericks lendületét, amely most már zsinórban hét meccset nyert és az Irving-Doncic duó továbbra is félelmetes formában. Ezúttal 70 pontot dobtak össze, Doncic 41-et, Irving 29-et. Az első félidő még szorosan alakult, a nagyszünetben a Suns vezetett három ponttal és volt közte 11 egység is a vendégek javára, de aztán összekapta magát a Mavericks, és egy 16-0-s (!) rohammal megfordította a küzdelmet - összességében egy 33-9-es időszakot rakott össze Jason Kidd legénysége, a Phoenix pedig erre már nem tudott válaszolni. A negyedik negyedben megvolt a kétszámjegyű hazai fór, 15 ponttal is vezetett a Dallas, amely végül 19 bedobott triplával nyerte meg a rangadót és érte utol ellenfelét a tabellán.

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers 128-110

Visszavágott a Lakersnek a GSW, ugyanis a két csapat legutóbbi meccsén kétszeri hosszabbítás után 145-144-re nyertek LeBron Jamesék és sorozatban negyedik győzelmüket könyvelték el ebben a párharcban. Most viszont sem James, sem Lakers-siker nem volt, Stephen Curry vezérletével (32 pont, 8 gólpassz) nyert hazai pályán Steve Kerr csapata. A los angelesiek ikonja bokasérülés miatt hagyta ki ezt a találkozót, az ő hiányában Anthony Davis szállította a pontokat, szám szerint 27-et, de ez nem volt elegendő a győzelemhez.

Videó összefoglalónk a játéknap minden mérkőzéséről:

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic 109-116

A Cleveland Cavaliers a keleti főcsoport egyik, ha nem a legjobb formában lévő együttese lett az utóbbi időben, hisz a játéknapot megelőzően az előző 20 meccséből 18-at megnyert. A Wagner-testvérek együttesen 36 pontot dobtak és a Magic jobban bírta a hajrát, így Jamahl Mosley fiai elhozták a győzelmet Clevelandből.

Az NBA aktuális játéknapjának további eredményei:

Indiana Pacers-Detroit Pistos 129-115

Phialdelphia 76ers-New York Knicks 96-110

Toronto Raptors-Brookly Nets 121-93

Chicago Bulls-Boston Celtics 112-129

New Orleans Pelicans-Houston Rockets 127-105

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers 129-107

Denver Nuggets-Washington Wizards 130-110

Utah Jazz-Charlotte Hornets 107-115

Sacramento Kings-San Antonio Spurs 127-122

